İstanbul'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 13 Gözaltı, 9 Tutuklama

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EDDA SÖNMEZ

(İSTANBUL)- İstanbul'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonlarında 227 tabanca ele geçirilirken, 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yasadışı silah ticareti yaptığı ve bazı tabancaları elektrikli fırınlarda sakladığı belirtilirken, 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İstanbul Il Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, silah kaçakçılığı ve yasadışı silah ticaretine yönelik eylül ayında Bağcılar, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kartal, Küçükçekmece ve Zeytinburnu ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, satışa hazır 227 tabanca ve bu silahlara ait 227 şarjör ele geçirdi.

Silahları fırın ve ocaklarda sakladilar

Özel harekat timleriyle yapılan operasyonlarda yasadışı silah ticareti yapmakla suçlanan 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, İstanbul ve yurt genelinde yasadışı silah kaçakçılığı yapıldığı ve bu silahların suç örgütlerine pazarladığı belirlendi. Silah kaçakçılarının piyasaya sürmeye hazırlandıkları bazı tabancaları elektrikli fırın ve ocaklarda sakladıkları ortaya çıktı.

9'u tutuklandı

"Silah kaçakçılığı ve ticareti" suçundan başlatılan adli işlemlerin devamında bugün adliyeye sevk edildikleri aktarıldı. Mahkemeye çıkarılan 13 şüpheliden, 9'unun tutuklanarak cezaevine konulduğu, biri hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı kaydedildi. Geri kalan 3 kişinin ise polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan operasyon çerçevesinde ele geçirilen silahlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'te bulunan Vatan Caddesi Yerleşkesi'nde sergilendi.