İstanbul'da Sis Etkili Oldu

Pınar ÇITAK KOYGUN- Murat SOLAK - Yılmaz OKUR/İSTANBUL, - İSTANBUL'da sabah saatlerinde bazı ilçelerde sis etkili oldu. İstanbul Boğazı'nda da yer yer etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

İstanbul'da sabah saatlerinde hafif şekilde süren yağışla birlikte sis etkili oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çevresinde etkili olan sis nedeniyle boğaz ve çevresinde görüş mesafesi azaldı. Bazı ilçelerde yüksek katlı binalar sis tabakası içinde kayboldu.

BOĞAZ'DA DA ETKİLİ OLUYOR

İstanbul Boğazı'nda da sis etkili oldu. Üsküdar'daki Kız Kulesi sis nedeniyle kaybolurken feribot ve motorlar sis tabakası içinde kayboldu. Sarıyer ve Bağcılar'da görülen sis ise, otoyolda görüş mesafesinin zaman zaman düşmesine neden oldu. Sis tabakası Fatih Sultan Mehmet köprüsü ve çevresinde etkili oldu. Köprünün sis nedeniyle kaybolması sonrası İstanbul Boğazı'nda seyirlik manzaralar oluştu.