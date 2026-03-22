İstanbul'da Sis Etkili Oldu
İstanbul'da Sis Etkili Oldu

22.03.2026 10:05
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis, Boğaz'da ve bazı ilçelerde görüş mesafesini düşürdü.

4/ Boğazdan görüntüyle

Pınar ÇITAK KOYGUN- Murat SOLAK - Yılmaz OKUR/İSTANBUL, - İSTANBUL'da sabah saatlerinde bazı ilçelerde sis etkili oldu. İstanbul Boğazı'nda da yer yer etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

İstanbul'da sabah saatlerinde hafif şekilde süren yağışla birlikte sis etkili oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çevresinde etkili olan sis nedeniyle boğaz ve çevresinde görüş mesafesi azaldı. Bazı ilçelerde yüksek katlı binalar sis tabakası içinde kayboldu.

BOĞAZ'DA DA ETKİLİ OLUYOR

İstanbul Boğazı'nda da sis etkili oldu. Üsküdar'daki Kız Kulesi sis nedeniyle kaybolurken feribot ve motorlar sis tabakası içinde kayboldu. Sarıyer ve Bağcılar'da görülen sis ise, otoyolda görüş mesafesinin zaman zaman düşmesine neden oldu. Sis tabakası Fatih Sultan Mehmet köprüsü ve çevresinde etkili oldu. Köprünün sis nedeniyle kaybolması sonrası İstanbul Boğazı'nda seyirlik manzaralar oluştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, İstanbul, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Brezilya’daki ’’Kıyamet’’ görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri’ne çakıldılar Brezilya'daki ''Kıyamet'' görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri'ne çakıldılar
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Netanyahu’nun yeni görüntüleri servis edildi Netanyahu'nun yeni görüntüleri servis edildi
Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
Güney Kore’de fabrika yangını 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı Güney Kore'de fabrika yangını! 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı

10:21
Netanyahu’dan bir ilk Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
09:45
Bir SSÇ vakası daha “Sigara yok“ diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
Bir SSÇ vakası daha! "Sigara yok" diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
09:19
Lübnan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024’e yükseldi
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024'e yükseldi
09:01
Bahçeli’nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi
Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi
07:21
Ben-Gvir’i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz
05:50
Netanyahu’dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik
Netanyahu'dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik
Advertisement
