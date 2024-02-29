İstanbul'da sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aksayan seferler normale döndü - Son Dakika
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İstanbul'da sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aksayan seferler normale döndü

İstanbul\'da sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda aksayan seferler normale döndü

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş ve kalkışlarda aksamalar yaşandı. Sis etkisiyle 12 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi. Ancak sisin etkisinin azalmasıyla seferler normale döndü. İstanbul Havalimanı'nda ise sis nedeniyle herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Dün de sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar iptal edilmişti.

29.02.2024 13:23
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İstanbul'da, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aksayan seferler normale döndü.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi düştüğü için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki iniş ve kalkışlarda aksamalar ve yönlendirmeler yaşandı.

Sis nedeniyle havalimanında 1 saat 17 dakika boyunca iniş yapılamadı, kalkışlar ise gecikmeli olarak devam etti.

Bu süre içerisinde uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. İniş yapamayan 12 uçak İstanbul Havalimanı ile Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Bursa Yenişehir ve Çorlu havalimanlarına yönlendirildi.

Sisin etkisinin azalmasıyla gecikmeli devam eden seferler, daha sonra normale döndü.

İstanbul Havalimanı'nda da sis etkili olmasına rağmen uçuşlarda herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Uçuşların yüzde 10'u iptal edilmişti

Sis, havalimanında dün de uçuş trafiğini olumsuz etkilemişti. İniş yapamayan bazı uçaklar İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilmişti.

Sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), dün aldığı kararla bugün saat 13.00'e kadar uçuşların yüzde 10'unu iptal etmişti.???

Kaynak: AA

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