İstanbul'da Suç Örgütlerine 'Kuyu-36' Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da Suç Örgütlerine 'Kuyu-36' Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen Kuyu-36 operasyonunda 99 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

19.10.2024 13:49
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İstanbul'da, iki ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen ve 99 şüphelinin tutuklandığı "Kuyu-36" operasyonun detaylarına ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde elebaşılığını yurt dışında tutuklu B.B. ve B.C.G'nin yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen "Kuyu-36" operasyonunun detayları ortaya çıktı.

Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, örgütün sözde yöneticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin kimlik ve adresleri belirlendi.

Çalışmalarda, iş insanlarının kendilerine rakip olarak gördükleri, aralarında alacak verecek meseli olan kişileri korkutmak için suç örgütleriyle bağlantı kurduklarını ortaya çıkaran ekipler, bazı silahlı saldırıların da bu nedenle gerçekleştiğini tespit etti.

Yapılan incelemelerde, suç örgütlerinin cezaevlerinde bulunan üyeleri ile ailelerine de moral ve motivasyonlarını iyi tutmaları ve bağlarını koparmamaları için para yatırdıkları saptandı.

Suçtan elde edilen gelirlerin bir kısmını cezaevlerine gönderen zanlıların, bunları bir deftere kalem kalem not aldıkları öğrenildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışmalarını tamamlayan ekipler, 14 Ekim'de belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda, aralarında çok sayıda sözde suç örgütü yöneticisinin de bulunduğu 157 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve çok sayıda savcı tarafından ifadesi alınan şüphelilerden 43'ü savcılıkla serbest bırakılırken 99'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 15'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul polisi, çalıntı araç veya motosikletlerle 100 farklı eyleme karıştıkları tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, yağma amaçlı tehdit, silah ticareti, uyuşturucu madde imal ve ticareti, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit ve mala zarar verme suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında çalışma yürütmüştü.

Çalışmalar sonucunda iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 40 ruhsatsız tabanca, 10 otomatik tabanca, 5 pompalı tüfek, 3 uzun namlulu tüfek, 2 el bombası, 2 çelik yelek, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu 14 Ekim'de sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Suç Örgütlerine 'Kuyu-36' Operasyonu - Son Dakika

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