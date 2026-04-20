İstanbul'da Suç Örgütü Davası Devam Ediyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Suç Örgütü Davası Devam Ediyor

20.04.2026 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

200 sanığın yargılandığı davada tutuksuz sanıklar savunma yaptı; bazı mağdurlar şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 17'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada, 5 tutuksuz sanığın savunması alındı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuksuz sanık İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, kendisine isnat edilen hiçbir suça dahli olmadığını öne sürdü.

Herhangi bir örgüte mensup olmadığını savunan Korzay, "Bu suçları işlemeyle alakalı hiçbir kastım olmadı. Beraatimi talep ediyorum. Ben geldiğimde Mustafa Mutlu'nun (sanık) danışmanlık şirketi, İSFALT'a hem danışmanlık hem eğitim hizmeti veriyordu. Kendisiyle sık görüşmezdim. Aziz İhsan Aktaş'ın sanırım kardeşine ait şirket, 4 tane ihale almıştı bizden. Daha sonra 2 dosya devam etti, 2'si iptal edildi." şeklinde beyanda bulundu.

Tutuksuz sanık Murat Arslan, bir şirketi olduğunu ancak bu şirkette imza yetkisinin bulunmadığını ve şirketi ortağına bıraktığını iddia etti.

Tutuksuz sanık Mustafa Furkan Zehir ise hakkında yaklaşık maliyeti şişirdiğine dair iddia bulunduğunu, bu iddiayı kabul etmediğini söyledi.

İddianamede adı geçen Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını, adını ilk kez bu soruşturmada duyduğunu öne süren Zehir, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sanıklardan Mükerrem Sağlam da üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti.

Tutuksuz sanık Selçuk Yetim, bir ihalede fiyatı artırmakla suçlandığını, Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını, Beşiktaş Belediyesi'ne hiç gitmediğini öne sürdü. Yetim, Türkiye'deki birçok kamu kurumuna hizmet verdiklerini belirterek, beraatini istedi.

Duruşmada, 7 kişi "mağdur" sıfatıyla dinlendi

Duruşmada, tutuksuz 5 sanığın savunmasının alınmasının ardından mağdurlar dinlendi.

Mağdurlardan Ali Üykü, iddianameye konu 6 ve 13'üncü eylemlerdeki imzaların kendisinin ve yetkili vekil tarafından atıldığını ifade ederek, şikayetinin bulunmadığını söyledi.

Mağdur Erdal Karakış, eylem 13'teki imzanın şirketteki yetkiliye ait olduğunu öğrendiklerini kaydederek, davada şikayetçi olmadığını dile getirdi.

Duruşmada hazır bulunan diğer 5 mağdur da şikayetçi olmadıklarını kaydetti.

Bazı mağdurların avukatları da müvekkillerinin şikayetlerinden vazgeçtiklerini ve davaya katılma taleplerinin bulunmadığını ifade ederek, duruşmaya çağırılmamalarını talep etti.

Duruşmaya, bir saatlik öğle arası verildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:30
TBMM’de 23 Nisan özel oturumu Kurtulmuş’un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
14:09
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
13:57
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
13:47
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı! Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
12:39
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 14:51:59. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.