İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon

05.05.2026 22:55
İstanbul merkezli operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, 780 milyon liralık mal varlığına el kondu.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, elebaşılığını Coşkun Necati Arabacı'nın yaptığı suç örgütünün uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda işkence ve kasten öldürme gibi suçlara karıştıklarını tespit etti.

Örgüte maddi menfaat sağlamak amacıyla düzenli olarak para toplayan ve bu gelirleri örgütsel faaliyetlerde kullanan zanlıların kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, İzmir ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 22 taşınmaz, 7 motorlu araç ve 8 şirket ile ortaklık payı olmak üzere yaklaşık 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

Zanlılar işlemleri için emniyete götürülürken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.

Soruşturma

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren "Cehennem Melekleri" (Hells Angels) isimli suç örgütünün yurt içinde ve dışında gerçekleştirdiği "kasten öldürme", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "uyuşturucu madde ticareti" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" eylemlerine yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Suç örgütünün Avrupa ve Türkiye yapılanmasının başındaki ismin Coşkun Necati Arabacı olduğunun ve örgüt üyelerinin birbirleriyle iletişim kurmak amacıyla kriptolu haberleşme programı "Sky-Ecc" kullandığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, örgüt üyelerinin söz konusu program üzerinden gerçekleştirdiği yazışmalar incelendiğinde, örgüt üyeleri tarafından gerçekleştirilen çok sayıda silahlı eylemin ve uyuşturucu madde sevkiyatının varlığının delillendirildiği ve bu sevkiyatlara konu uyuşturucu maddelerin toplamda 1 tonun üzerinde olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bilhassa "uyuşturucu madde ticareti" suçundan elde edilen gelirlerin de örgüt üyeleri tarafından çeşitli işlemlerle aklandığının tespit edildiği anlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen soruşturma kapsamında, başta örgüt yöneticisi Coşkun Necati Arabacı olmak üzere 'Cehennem Melekleri' isimli suç örgütü mensubu toplamda 19 şüphelinin kimlik bilgisi tespit edilmiş, şüphelilerden 5'inin başka suçlardan ceza evinde olduğu, 6'sının yurt dışında ve firari konumda olduğu, 8'inin ise halihazırda ülkemiz sınırları içerisinde olduğu değerlendirilmiş ve 8 şüphelinin yakalanıp gözaltına alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir."

Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 6 örgüt mensubunun uluslararası düzeyde aranması için haklarında kırmızı bülten çalışması başlatıldığı belirtilen açıklamada, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA

