İstanbul\'da tartıştığı kuzenlerini öldüren şahıs ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı

GAYE ŞEYMA CAN

İstanbul Eyüpsultan'da, 2021 yılında tartıştığı iki kuzenini öldüren bir kuzenini de yaralayan Ali Mumcu, "Tasarlayarak kasten öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada sanık Ali Mumcu, "Mehmet Yaşar Mumcu olay yerinde yoktu. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Olayın bu boyuta geleceğini bilmiyordum" dedi. Mumcu'nun avukatı da müvekkilinin hayatını korumak için meşru savunmayla hareket ettiğini belirterek haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Mahkeme, Ali Mumcu'nun; Cahit Mumcu ve Cevdet Mumcu'yu "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezası, Mehmet Yaşar Mumcu'yu "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay, "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 10 ay hapis ve 500 TL para cezasına çarptırılmasına karar verdi.