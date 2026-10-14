İstanbul\'da taşkını önlemek için mazgalları bastonuyla temizleyen kadın görüntülendi

İSTANBUL'da sağanağın ardından bir kadın, taşkın oluşmaması için bastonu ile mazgalları temizlerken görüntülendi.

İstanbul'da gün boyunca etkili olan yağış, çok sayıda su baskınına neden oldu. Yağışın ardından cadde ve sokaklar su ile dolarken, İstanbul'da bir kadın taşkın oluşmaması için mazgalları dolduran yaprakları bastonu ile temizledi. Dakikalarca bastonu ile yaprakları toplayan kadın, topladığı yaprakları çöp konteynerinin yanında topladı. Kadının yaprakları topladığı anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.