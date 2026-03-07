Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı'na İstanbul'da ev sahipliği yaptı.
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na ilişkin fotoğraflara yer verildi.
İstanbul'da TDT Toplantısı
