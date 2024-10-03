İstanbul\'da Terörle Mücadele Rakamları Açıklandı

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İstanbul Valisi Davut Gül, "Terör örgütlerine karşı yapılan 2 bin 732 operasyonda 5 bin 567 şahıs yakalandı, 531 şahıs tutuklandı. 532 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Biri bombalı, biri silahlı, biri silahlı-bombalı ve bıçaklı olmak üzere 3 terör eylemi engellendi. Ele geçirilen 8 milyon 483 bin lira ile terörizmin finansmanına darbe vuruldu." dedi.

Gül, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2024 yılının 9 aylık dönemine ilişkin emniyet verilerini açıkladı.

İstanbul ve Türkiye'nin huzuru için 65 bin 397 mesai arkadaşıyla hep birlikte çalıştıklarını belirten Gül, nüfusu 16 milyona yaklaşan İstanbul'un dünyanın en büyük metropollerinden biri olduğunu söyledi.

Gül, terör örgütleriyle, şehir eşkıyalarıyla, dolandırıcılarla, göçmen kaçakçılarıyla, uyuşturucu tüccarlarıyla ve huzuru bozan her türlü suç odağı ile mücadeleye var güçleriyle devam ettiklerini belirterek, bu noktada mücadelelerinin en önemli başlıklarından birinin terör olduğunu kaydetti.

Törer verilerine ilişkin rakamları paylaşan Gül, şöyle konuştu:

"Bu yılın ilk 9 ayında terör örgütlerine karşı yapılan 2 bin 732 operasyonda 5 bin 567 şahıs yakalandı, 531 şahıs tutuklandı. 532 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Biri bombalı, biri silahlı, biri silahlı-bombalı ve bıçaklı olmak üzere 3 terör eylemi engellendi. Ele geçirilen 8 milyon 483 bin lira ile terörizmin finansmanına darbe vuruldu. Bölücü terör örgütü başta olmak üzere tüm terör yapılarına karşı amansız bir mücadele veren güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. "

"Şehrimizin huzurunu kaçıranlar karşılarında devletimizi bulacaktır"

Vali Gül, terörle mücadelede olduğu gibi organize suçlarla mücadelede de tavizsiz devam ettiklerinin altını çizerek, "Kendini kanundan nizamdan üstün gören bu şehir eşkıyalarına yönelik olarak 2024 yılının ilk 9 ayında 193 operasyonda 148 suç çetesi çökertildi. 1595 şahıs yakalandı, 964 şahıs tutuklandı, 417 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 32 milyar 535 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Hiç kimse devletimizden daha büyük, kanunlarımızdan daha üstün değildir. Hemşehrilerimizin, şehrimizin huzurunu kaçıran herkes karşısında devletimizi ve güvenlik güçlerimizi bulacaktır." ifadelerini kullandı.

"Suç oranlarını düşürmeye devam ediyoruz"

Mücadelelerinin en önemli başlıklarından birinin de asayiş olduğuna dikkati çeken Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"4 bin 4 ekibimizle görev yapan toplam 31 bin 947 polisimiz, jandarmamız ile suç oranlarını düşürmeye, aydınlatma oranlarını artırmaya devam ediyoruz. Bu yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre Sayın Bakanımızın öncülüğünde büyük başarılar elde ettik. İstanbul'umuzun her karışında 7 gün 24 saat fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimiz sayesinde kişilere karşı işlenen 8 önemli suçta yüzde 9,5, mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta ise yaklaşık yüzde 27 oranında azalma sağlandı. Aynı zamanda kişilere karşı işlenenlerde yüzde 98,5, mal varlığına karşı işlenenlerde ise yüzde 80,4 aydınlatma oranlarıyla geçen yılki oranların üzerine çıkıldı."

Gül, özellikle mal varlığına karşı işlenen suçlara bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre otodan hırsızlığın yüzde 59, kapkaçın yüzde 57, yankesiciliğin yüzde 44, oto hırsızlığının yüzde 47, evden hırsızlığın ise yüzde 38 oranında azaldığını söyledi.

"Yanlış algı yapanlara asla prim vermesinler"

Dolandırıcılık suçuyla ilgili daha çok çalışmaları gerektiğini hep söylediğini vurgulayan Gül, "Çok şükür, bu konuda hemşerilerimizin ve güvenlik güçlerimizin dikkati sayesinde rakamlarımızı önceki yıla göre düşürmeyi başardık. Asayiş suçlarına baktığımızda bu yılın suç oranları, geçen seneden daha düşük. Altını çizerek söylüyorum, bu düşüşleri bundan sonraki aylarda da görmeye devam edeceğiz. Çünkü, çeşitli suçlardan kimi 5, kimi 10 ve daha fazla yıldır aranan 117 bin 835 şahıs yakalandı. Özelikle 7 önemli yakalama oranımız yüzde 37 arttı. Bu şahısların yakalanması demek, malvarlığına karşı suçlarda ve kişilere karşı işlenen suçlarda azalma demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Hemşehrilerinin müsterih olmasını istediğini belirten Gül, "Bu konuda yanlış algı yapanlara asla prim vermesinler. Bu güzel tabloya vesile olan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

"İlk 9 ayda 15 bin 245 silah ele geçirildi"

Gül, üzerinde hassasiyetle durdukları bir diğer konunun da ruhsatsız silah olduğunu aktararak, "2024 yılının ilk 9 ayında 15 bin 245 silah ele geçirildi. 17 bin 407 kişi yakalandı. Bu alandaki çalışmalarımız tavizsiz devam edecektir." diye konuştu.

Bütün birimlerle mücadele verdikleri alanlardan birinin de uyuşturucu ve madde bağımlılığı olduğunu vurgulayan Gül, "Bu illetle canla başla mücadele eden güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sonucunda bu yılın ilk 9 ayında imal ve ticarete yönelik 7 bin 353 operasyonda, 12 bin 696 şahıs yakalandı, 5 bin 552 şahıs tutuklandı, 3 bin 597 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 18 ton uyuşturucu, 32 milyona yakın hap, 7 bin 984 kök kenevir ele geçirildi." bilgisini verdi.

"Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız"

Narkotik Vaka Analiz Sistemine (NARVAS) son 9 ayda yapılan ihbar sayısının 29 bin 193 olduğunu dile getiren Gül, "Bu kapsamda yapılan 7 bin 947 operasyonda 12 bin 696 şüpheli yakalandı. Hemşehrilerimize bu konudaki duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. El birliğiyle, güç birliğiyle zehir tacirlerine göz açtırmayacağımıza, evlatlarımızı bu illetten uzak tutacağımıza yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.

Gül, ülkedeki araç sayısının yaklaşık 5'te birine sahip İstanbul'un en önemli başlıklarından birinin de trafik olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Güvenli ve akıcı bir trafik için 5 bin 583 personel, 815 ekiple görevimizin başındayız. Bu yılın ilk 9 ayında 12 milyondan fazla denetim yaptık. Buna rağmen 44'ü motosiklet ve motorlu bisiklet olmak üzere meydana gelen 117 ölümlü kazada 130 vatandaşımız hayatını kaybetti. 30 bin 539 vatandaşımız yaralandı. Trafik kurallarına uymayan, yasa dışı çakar taktığı tespit edilen araçlara 2 bin 630 cezai işlem uygulandı. Zaman zaman medyada karşımıza çıkan asker uğurlaması, düğün konvoyu ve benzeri sebeplerle trafiğin aksatılması ve silah kullanılmasına asla müsaademiz yok. Birimizin sevinci, kimsenin işine, evine, sevdiklerine ulaşmasına mani olmamalı. "

"54 bine yakın düzensiz göçmen tespit edilerek sınır dışı işlemi başlatıldı"

İstanbul Valisi Davut Gül, bir diğer başlığın ise göç olduğunun altını çizerek "1 milyon 51 bin 228 yabancının yaşadığı şehrimizde insan kaçakçılarına karşı ilk 9 ayda yapılan 244 operasyonda 560 şahıs yakalandı, 164 şahıs tutuklandı, 88 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 116 araca el konuldu. Dünyada bir ilk olan 100 Mobil Göç Noktası aracımızla 493 binden fazla yabancının kontrolleri gerçekleştirildi. 54 bine yakın düzensiz göçmen tespit edilerek sınır dışı işlemi başlatıldı." diye konuştu.

Yaz mevsimi tedbirlerine de değinen Gül, bu tedbirler sayesinde yangın riskini en aza indirdiklerini söyledi.

Gül, geride bırakılan yaz mevsiminde, 311 ekip, 23 TOMA, 7 İHA, 18 dron, 2 helikopter, 36 video kamera, 71 fotokapan, 1400 personel ile ormanları koruduklarını kaydetti.

Yaz mevsiminin başından itibaren 436 kilometrelik deniz sınırına sahip şehirde, 197 boğulma vakasında 92 kişinin hayatını kaybettiğini anlatan Gül, "Hem sahil ve plajlarımızın güvenliğini sağlamak hem de boğulmaları engellemek için 176 ekip, 922 personel ile denetim ve kontrollerimize devam ediyoruz." dedi.

Vali Gül'e toplantıda, Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel de eşlik etti.