İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polisler için Mevlid-i Şerif okutuldu

İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan polisler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğünce cuma namazı öncesi havalimanının girişinde yer alan Ali Kuşçu Camisi'nde şehit polisler Mustafa Aydın ve Seçkin Yalçın için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Programa, şehitlerin ailesi ve yakınları, İstanbul Havalimanı Şube Müdürü Yusuf Erkan, şehitlerin mesai arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Mevlid-i Şerif okunup dua edildi.

Cuma namazının ardından vatandaşlara helva ikram edildi.

Olay

İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracı, 30 Mart'ta Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında bariyerlere vurmuş, servis aracına arkadan çarpıp kazaya neden olduğu belirtilen 34 EYG 499 plakalı otomobil de bariyerleri aşarak refüjdeki su kanalına düşmüştü.

Olayda önce şehit olduğu bildirilen ancak daha sonra kalp masajıyla hayata döndürülen polis memuru Mustafa Aydın ile polis memuru Seçkin Yalçın hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

28 kişinin de yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan söz konusu otomobilin sürücüsü de tutuklanmıştı.