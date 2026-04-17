İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polisler için Mevlid-i Şerif okutuldu
İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polisler için Mevlid-i Şerif okutuldu

17.04.2026 15:18
İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan polisler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğünce cuma namazı öncesi havalimanının girişinde yer alan Ali Kuşçu Camisi'nde şehit polisler Mustafa Aydın ve Seçkin Yalçın için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Programa, şehitlerin ailesi ve yakınları, İstanbul Havalimanı Şube Müdürü Yusuf Erkan, şehitlerin mesai arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Mevlid-i Şerif okunup dua edildi.

Cuma namazının ardından vatandaşlara helva ikram edildi.

İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracı, 30 Mart'ta Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında bariyerlere vurmuş, servis aracına arkadan çarpıp kazaya neden olduğu belirtilen 34 EYG 499 plakalı otomobil de bariyerleri aşarak refüjdeki su kanalına düşmüştü.

Olayda önce şehit olduğu bildirilen ancak daha sonra kalp masajıyla hayata döndürülen polis memuru Mustafa Aydın ile polis memuru Seçkin Yalçın hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

28 kişinin de yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan söz konusu otomobilin sürücüsü de tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Kadıköy metro istasyonunda intihar girişimi vatandaşlar tarafından engellendi Kadıköy metro istasyonunda intihar girişimi vatandaşlar tarafından engellendi
Küba ABD saldırısına karşı uyardı Küba ABD saldırısına karşı uyardı
22 katlı hastanede can pazarı Mahsur kalan işçileri kurtarma çalışması saatlerce sürdü 22 katlı hastanede can pazarı! Mahsur kalan işçileri kurtarma çalışması saatlerce sürdü
İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM’ye ceset torbası yetişmez İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM'ye ceset torbası yetişmez
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım’dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı

16:11
Hürmüz Boğazı’nın açıklamasına Trump’tan ilk yorum
Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum
16:05
Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
15:49
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
15:07
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
14:14
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi Zanlı bu kez veli
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli
13:56
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
SON DAKİKA: İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polisler için Mevlid-i Şerif okutuldu
