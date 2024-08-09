İstanbul'da Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi düzenlenecek

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi işbirliğinde "6. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-6") düzenlenecek.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19-22 Eylül'de İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek kongrede, "Her Yönüyle Afetler ve Afet Eğitimi" ana temasının işleneceği belirtildi.

Açıklamada, afetler ve afet eğitimi konularında uzman akademisyenlerin söz alacağı kongrede, sunumların yanı sıra ulusal ve uluslararası uzmanların katıldığı atölye çalışmalarının düzenleneceği ifade edildi.

Etkinliğin asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin ardından afet ve afet eğitimi temalı ilk bilimsel organizasyon olduğu vurgulanan açıklamada, programa öğretmenler, akademisyenler, resmi ve özel kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının yoğun ilgi göstermesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, kongreyle ilgili detaylı bilgilere "www.2024.ucek.org" adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.