İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Zanlı Adliyeye Sevk

22.05.2026 08:50
İstanbul'da uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran 11 zanlıdan 1'i tutuklandı, soruşturma sürüyor.

İstanbul'da uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullananlara yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Adli Tıp Kurumundaki işlemleri sonrası Bakırköy Adliyesine götürülen 11 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden Mehmet Rahşan tutuklandı, Aslıhan Turanlı, Berkay Şahin, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren Siyahdemir, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Cansu Tekin, Hakan Aydın (Blok 3) ve Yaşar Özdaş, "yurt dışı çıkış yasağı" konularak adli kontrol tedbiriyle salıverildi.

Ayrıca, Hakan Aydın (Blok 3) ve Yaşar Özdaş hakkında "imza atma yükümlülüğü" getirildi.

Soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmalarda kolluk güçlerince yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla bir yandan yurt dışından ülkeye deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktardaki kokainin karaya inmeden ele geçirildiği, diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerlerinin tespit edilerek İstanbul'un farklı ilçelerinde birçok uyuşturucu madde satıcısının tutuklandığı, ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve suç teşkil eden diğer eşyaya el konulduğu bildirilmişti.

Uyuşturucu madde ticaretini ve imalatını yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan kişilere yönelik başka bir soruşturma yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, elde edilen deliller çerçevesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığına 25 zanlı hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verildiği belirtilmişti.

Açıklamada, bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerinde 24 adres ile Muğla'da bir adrese yönelik operasyon düzenlendiği duyurulmuştu.

Operasyonda Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Berkay Şahin ve Hanzade Gürkanlar'ın "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından gözaltına alındığı kaydedilmişti.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 turuncu kapsül içinde sarılı vaziyette esrar olduğu değerlendirilen madde, 8 ecstasy olduğu değerlendirilen renkli haplar, içinde likit esrar olduğu değerlendirilen 2 elektronik sigara, "Superior Blend 99" ibareli ve içinde kenevir olduğu değerlendirilen 3 renkli şekerleme, yeşil renk kap içinde metamfetamin olduğu değerlendirilen, daralı ağırlığı 15 gram beyaz renkli madde, hassas terazi, bir boş şırınga ve 20 içi boş kilit poşet ele geçirildiği belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda 4 şüpheli daha yakalanmış, gözaltı sayısı 20'ye yükselmişti.

Gözaltındaki 20 şüpheli, kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü, işlemleri tamamlanan zanlılardan 9'u serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerden Berkay Şahin, Aslıhan Turanlı, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Hakan Aydın, Cansu Tekin ve Yaşar Özdaş ise Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: AA

