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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

47 ilde düzenlenen 'Narkogüç-40 Operasyonu' kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan 5 zehir taciri şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen 12 milyon 800 bin uyuşturucu hap sergilendi.

İstanbul\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
22.12.2023 - 12:53,  Güncelleme: 12:54
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Uyuşturucu imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 47 ilde düzenlenen "Narkogüç-40 Operasyonu" kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca 47 ilde yapılan "Narkogüç-40" operasyonunda, İstanbul'da gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi.

Öte yandan operasyonda İstanbul'da ele geçirilen 12 milyon 800 bin uyuşturucu hap, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Balmumcu Kışlası'nda sergilendi.

"Narkogüç-40 Operasyonu" kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosunun koordinesinde, Esenyurt ve Bahçelievler'de 3 ayrı adresteki depoya baskın düzenlemişti.

Operasyonda 12 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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