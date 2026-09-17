İstanbul'da yargı süreçlerine müdahale iddiası, 2'si avukat 6 şüpheli hakkında soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen yargısal süreçlere menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla 2'si avukat 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, M.Ş'nin liderliğinde kurulduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, 2022-2024 yıllarında İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen yargısal süreçlere menfaat karşılığında müdahale ettiği iddiasına ilişkin mevcut deliller doğrultusunda 2'si avukat 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınmaları, ikamet ve iş yerlerinde arama yapılarak, suç eşyası ve delillerine el konulması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiği kaydedildi.