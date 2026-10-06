İstanbul'da yatırım dolandırıcılığına operasyon düzenlendi, 95 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da yatırım dolandırıcılığına operasyon düzenlendi, 95 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul\'da yatırım dolandırıcılığına operasyon düzenlendi, 95 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yatırım dolandırıcılığı çalışmasında, Beyoğlu ve Şişli'de faaliyet gösteren 2 ayrı çağrı merkezine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 95 şüpheli gözaltına alındı; şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İSTANBUL'da uluslararası yatırım dolandırıcılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, Beyoğlu ve Şişli'de faaliyet gösteren 2 ayrı çağrı merkezi tespit edildi. Eş zamanlı operasyonda 95 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Türkiye'de suç faaliyetlerinde bulunan uluslararası yatırım dolandırıcılığı şebekesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerini Beyoğlu ve Şişli'de bulunan 2 ayrı çağrı merkezinden organize ettiği belirlendi. Şüphelilerin yakalanması ve suç faaliyetlerine ilişkin delillerin toplanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 95 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
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