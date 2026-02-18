İstanbul'daki okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri başladı - Son Dakika
İstanbul'daki okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri başladı

18.02.2026 16:14
İstanbul'daki okullarda, ramazan ayı boyunca öğrencilerin paylaşma bilincinin geliştirilmesi, yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendirilmesi ve birlik ruhunun pekiştirilmesi amacıyla düzenlenecek "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri başladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen "ramazan ayı etkinlikleri" konulu yazı kapsamında Başakşehir'deki Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliğinin açılışı yapıldı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, okulun koridorunda Osmanlı macunu, kahve, şerbet, geleneksel sanatlar, el sanatları, hediyelik eşyalar ve sokak lezzetlerinin yer aldığı stantlar kurdu.

Stantları gezen Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun'a, öğrenciler tarafından Türk kahvesi ikram edildi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Öneği, Ramazan-ı Şerif'in yalnızca bir oruç ayı değil, aynı zamanda dayanışmanın, yardımlaşmanın ve sabır ikliminin yaşandığı bir ay olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın, Türk milli eğitimimizin, Türk Maarif Modeli'nin temel amaçları doğrultusunda milli ve manevi değerlerimizle yetişmesini, bu manevi iklimin daha çocukluk yaşlarında kazanılmasını kıymetli buluyoruz." dedi.

Öneği, etkinliğin çok güzel organize edildiğini dile getirerek, öğrencilerle bir arada olmaktan ve onların heyecanını paylaşmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Çoşkun, Milli Eğitim Bakanlığının "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri genelgesi kapsamında tüm okullarda ramazanın ruhunun ve manevi ikliminin yaşatılacağını kaydederek, "Çocuklarımız ramazanın ruhunu yaşatmak için çalışmalara imza attılar. Bu anlamda çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Etkinlikle ramazan ayı boyunca öğrencilerin paylaşma bilincinin geliştirilmesi, yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendirilmesi ve birlik ruhunun pekiştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

