Lüleburgaz'da Opera ve Bale Festivali

16.02.2026 10:43  Güncelleme: 11:56
(İSTANBUL) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi, "2. Anadolu Opera ve Bale Festivali" kapsamında farklı yaşlara hitap eden iki özel eserle Lüleburgazlı sanatseverlerle buluştu.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün "Opera ve Bale Her Yerde" temasıyla düzenlenen 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali, Lüleburgaz'da sanatseverlerle buluştu. Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi, "Külkedisi" ile ilk kez bir çocuk operasına ev sahipliği yaparken, "Apollo ve Dafne" kantatı, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde orkestra çukurunun aktif kullanıldığı ilk temsil olarak kayıtlara geçti.

Gioacchino Rossini'nin bestelediği, Fransız yazar Charles Perrault'nun yazdığı Külkedisi masalından uyarlanarak Jacopo Ferretti tarafından librettosu yazılmış eser, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından çocuk operası olarak sahnelendi. K. Budak Çal Salonu'nda dün sahnelenen çocuk operasına her yaştan izleyicinin ilgisi yoğun oldu.

Antik Yunan mitolojisinde geçen ünlü bir aşk hikayesini konu alan "Apollo ve Dafne" kantatı da 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında dün saat 20.00'de LYSA Cahit Irgat Salonu'nda sahnelendi.

Eseri, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün, Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Kırklareli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş da izledi.

Gerenli, "Çok mutluyum çok heyecanlıyım. Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nin perdelerini açtığı günden bu yana bir çok ilki yaşadık. İlk defa kentimizde gündüz saatlerinde bir çocuk operası sahnelendi. Bu akşam da Apollo ve Dafne kantatıyla sanatçılarımız muhteşem büyüleyici bir gece yaşattılar. Bu akşam bir kez daha gördük ki, sanat insanı insan yapıyor. Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücü inanılmaz. İyi ki varsınız, iyi ki sanat var, sanat için biz de elimizden geleni yapacağız" dedi.

Gerenli, günün anısına İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün'e plaket takdim etti.

Kaynak: ANKA

