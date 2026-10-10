İstanbul Esenler'de silahlı kavgada 2 kişi yaralanıp hastaneye kaldırıldı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Esenler'de Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi'nde iki grup arasında nedeni henüz belirlenemeyen bir kavga çıktı. Kavgada bir kişi belinden çıkardığı tabancayla çevreye ateş etti; isabet eden kurşunlarla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı, şüpheliler kaçtı.
Esenler'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Kavgaya karışanlardan birinin belinden çıkardığı tabancayla etrafa ateş açması sonucu kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.
Daha sonra şüpheliler olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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