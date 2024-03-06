İstanbul Havalimanı, 26 Şubat-3 Mart tarihlerinde günlük ortalama 1321 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 26 Şubat-3 Mart dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayınlandı.
Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1321 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
İstanbul Havalimanı'nı günlük 1283 uçuşla Londra Heathrow, 1266 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1169 uçuşla Paris Charles de Gaulle ve 1131 uçuşla Frankfurt havalimanları izledi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu - Son Dakika
İzmir'in Konak ilçesinde, trafik polisinin yaralanmasına sebep olan motosikletin sürücüsü tutuklandı. Umurbey Mahallesi'nde uygulama yapan trafik ekibindeki bir polis memurunu, motosikletiyle çarparak yaralayan Ş.M.B, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ehliyeti olmadığı tespit edilen Ş.M.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Jandarma ekipleri Balıkesir'in 4 ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı ve çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonlar sonucunda, 120 gram kubar esrar, 17 gram bonzai, bir hassas terazi, 10 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 tabanca ele geçirildi.
Rekabet Kurulu, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ'ye (Nesine.com), 77 milyon 708 bin 195 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Şirketin münhasırlık içeren anlaşmalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Kurul, şirkete idari para cezası verirken, bazı yükümlülükler de getirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?