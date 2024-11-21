İstanbul Havalimanı'nda 16 Kg Altın Kaçakçılığı Operasyonu

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İstanbul Havalimanı'nda yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen 16 kilogram altının ele geçirildiği operasyonda, kaçakçılık suçunu işleyen şüphelilerin yurt dışından getirilen altınları ülkeye sokmak için izledikleri yol ortaya çıkarıldı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda yaşanan altın kaçakçılığının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, İstanbul Havalimanı'ndan yasa dışı yollarla ülkeye altın sokmaya çalışan şüphelilerin, özel güvenlikçiler ve kuryeleri kullanarak izlediği yolu ve suça ortak olan şüphelileri belirledi.

Ekipler, kendisini avukat olarak tanıtan bir şüpheliyle hareket eden biri kadın 2 güvenlik görevlisinin, ülkeye soktukları 1 kilogram altın karşılığında 1000 dolar aldığını tespit etti.

Tuvalette teslim aldıkları altınları vücutlarına sararak gizlediler

Güvenlik görevlisi 2 şüpheliye, altınla birlikte uçaktan inen kişinin iletişim bilgilerini bu sözde avukatın verdiği belirlenirken, yurt dışından gelen bu kişiyle uluslararası alandaki buluşma yerleri olan tuvaletlerde bir araya gelen 2 şüphelinin altınları teslim aldığı tespit edildi.

Ekipler, 2 şüphelinin sonrasında, giysilerinin içine sakladıkları ve vücutlarına sardıkları altınları, aile gibi davranarak havalimanı dışında bekleyen kuryelere teslim ettiğini, bu şekilde de altınların sözde avukat olan kişiye ulaştırıldığını ortaya çıkardı. Altınların daha sonra da Azerbaycanlı iş insanına verildiği anlaşıldı.

Çalışmaların ardından şüphelilerce ülkeye kaçak altın getirileceği bilgisini alan İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için harekete geçti.

Ekipler, uluslararası alanda piyasa değeri 50 milyon lira olan 16 kilogram altını yurt dışından getiren kişiden teslim alan 2 özel güvenlik görevlisini, İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ile düzenledikleri ortak operasyonla yakaladı.

Operasyonun devamında ekipler, aile gibi davranmak suretiyle kuryelik yapan 4 şüpheliyle kendisini avukat olarak tanıtan zanlıyı da yakaladı. Soruşturma kapsamında aranan Azerbaycanlı iş insanının da yurt dışında olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, sevk edildikleri Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde "kaçakçılık" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, polis ekiplerince yapılan çalışmada, özel güvenlik görevlisi kadının şüpheli A.D'nin tutuklandıktan 3 gün sonra babası aracılığıyla Esenyurt'tan 4 milyon liraya daire satın aldığını belirledi. Savcılıkça, suçtan elde edilen gelirle alındığı belirlenen eve de el konuldu.