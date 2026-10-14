İstanbul Havalimanı'nda 2 yolcu çikolata paketinde 1 kilo 222 gram esrarla tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda 2 yolcu çikolata paketinde 1 kilo 222 gram esrarla tutuklandı

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İstanbul Havalimanı'nda yapılan risk analizi sonucu İran'dan gelen 2 yolcunun valizlerinde çikolata ambalajlarına gizlenmiş 1 kilo 222 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Havalimanı'nda, İran'dan gelen 2 yolcunun valizlerinde çikolata paketlerine gizlenmiş 1 kilo 222 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen risk analizi ve profil çalışmaları kapsamında, İran'dan Türkiye'ye gelen İran uyruklu E.A. (34) ve D.K'nin (25) hareketleri polis ekiplerinin dikkatini çekti.

Havalimanında dikkat çekmemek amacıyla birbirlerinden uzak duran şüphelilerin, çıkışta buluşarak birlikte ilerlemeleri üzerine ekipler harekete geçti.

Şüpheliler, taksiye binmek için havalimanından ayrılmak üzereyken polis ekipleri tarafından durduruldu.

Zanlıların yanlarında bulunan 2 valizde yapılan aramalarda, kıyafetlerin arasına yerleştirilmiş, orijinal çikolata paketlerinden ayırt edilemeyecek şekilde hazırlanmış ambalajlar içerisinde, üzeri çikolatayla kaplanmış toplam 1 kilo 222 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A. ve D.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
İstanbul HavalimanıÇikolataGüvenlik3. SayfaGüncelİranSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda 2 yolcu çikolata paketinde 1 kilo 222 gram esrarla tutuklandı - Son Dakika
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