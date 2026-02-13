İstanbul Havalimanı'nda Hayat Kurtaran Müdahale

İstanbul Havalimanı'nda yemek yerken nefes borusuna parça kaçan kadın yolcu, restoranın şube şefince uygulanan Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

İç Hatlar Giden Yolcu Terminali'nde bulunan restoranda yemek yiyen bir kadının boğazına yiyecek kaçtı.

Öksürmeye başlayan ve nefes almakta zorlanan kadına burada şube şefliği yapan Beytullah Bozkurt müdahale etti.

Kadının nefes borusuna kaçan parça, başarılı bir şekilde uygulanan Heimlich manevrasıyla çıkarıldı.

"Bir insanın hayatına dokunmak güzel bir şey"

Restoranın şube şefi Bozkurt, AA muhabirine, olayın dün gece sabaha karşı meydana geldiğini söyledi.

Restoranın kasa bölümünde ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ettiği sırada bir kadının fenalaştığını gördüğünü anlatan Bozkurt, şöyle devam etti:

"Hanımefendinin öksürdüğünü fark ettim, 'İyi misiniz?' dedim. Cevap veremediğini gördüm. Kadın olduğu için ilk anda müdahale edemedim. İçeri girip hanımefendiye su aldım. Döndüğümde ayağa kalkmıştı. Sırtını işaret etti. O an anladım, Heimlich manevrasından başka bir şey kurtarmayacak. Hanımefendinin gözlerindeki mutluluğu görmeniz lazımdı. Bir insanın hayatına dokunmak güzel bir şey."

Bozkurt, gıda işletmesi oldukları için tüm personelin buna benzer ilk yardım eğitimi aldığını, bunların düzenli aralıklarla tekrar edildiğini sözlerine ekledi.