İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne yeni atama

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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevine Doç. Dr. Abdullah Emre Güner getirildi.

Sağlık Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan boşalan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne atama yapıldı.

İstanbul'un yeni İl Sağlık Müdürü, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığını yürüten Doç. Dr. Abdullah Emre Güner oldu.

Abdullah Emre Güner'in özgeçmişi

İstanbul'da 1988'de dünyaya gelen Güner, 2012'de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde lisans eğitimini bitirdi.

Güner, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde 2020'de halk sağlığı alanında doktorasını tamamladı, 2023 yılında ise doçent ünvanı aldı.

2012-2013 yıllarında Kadıköy Toplum Sağlığı Merkezinde hekim olarak göreve başlayan Güner, sonrasında İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğünde hekim, Ataşehir Toplum Sağlığı Merkezinde sorumlu hekim, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğünde şube müdürü, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığında hekim ve İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesinde başhekim yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Güner, 2016'da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü il müdür yardımcısı, 2017'de İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü il müdürü, 2018'de İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı görevlerini de yürüttü.

İngilizce bilen Güner'in uluslararası dergilerde makaleleri bulunuyor.