İstanbul İl Sağlık Müdürü, 378 112 Acil ve 5 UMKE ekibinin sahada olduğunu açıkladı

İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kentte yaşanan olumsuz hava koşullarına karşı 378 Acil Sağlık ekibi ve 5 UMKE ekibinin sahada olduğunu açıkladı.

Sanal medya hesabından açıklamada bulunan Güner, " İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 378 adet 112 Acil Sağlık ekibimiz ve 5 UMKE ekibimizle sahadayız. Ekiplerimiz, gelen ihbarlara hızlı ve etkin şekilde müdahale ediyor. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmalarını önemle hatırlatıyoruz. Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.