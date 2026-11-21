İstanbul Kadıköy'de 9 katlı binanın 9'uncu katında çıkan yangın itfaiyece söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadıköy Erenköy Mahallesi'ndeki 9 katlı binanın 9'uncu katında nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangın sırasında oluşan yoğun duman nedeniyle bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi, dairede hasar meydana geldi.
Kadıköy'de 9 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Erenköy Mahallesi Yesari Asım Arsoy Sokak'taki binanın 9'uncu katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede önlem alarak sokağı trafiğe kapatırken, itfaiye görevlileri yangına müdahale etti.
Oluşan yoğun duman nedeniyle bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında dairede hasar oluştu.
Kaynak: AA
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