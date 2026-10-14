İstanbul Kağıthane'de sağanakla dere taştı, belediye meydanı sular altında kaldı

İstanbul Kağıthane'de sağanakla dere taştı, belediye meydanı sular altında kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da sabah etkili olan sağanak akşam artınca birçok yerde su baskını meydana geldi; Kağıthane Deresi taşarak Kağıthane Belediyesi'nin de bulunduğu meydanı sular altında bıraktı. Bahçedeki araçların su içinde kaldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kağıthane Deresi'nin taşması nedeniyle ilçedeki bir meydan sular altında kaldı.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan ve akşam etkisini artıran sağanak nedeniyle birçok yerde su baskınları yaşanıyor.
Sağanak nedeniyle Kağıthane Deresi'nde taşkın meydana geldi.
Taşkın nedeniyle Kağıthane Belediyesi'nin de bulunduğu meydan sular altında kaldı.
Bahçedeki araçların su içinde kalması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA
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