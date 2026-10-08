İstanbul Maltepe'de 3 katı çöken binada 2 can kaybı, 3 kişi için kurtarma sürüyor - Son Dakika
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İstanbul Maltepe'de 3 katı çöken binada 2 can kaybı, 3 kişi için kurtarma sürüyor

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İstanbul Valiliği, Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katındaki çökmede enkazdan 11 kişinin çıkarıldığını, 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 kişi için kurtarma sürerken, 3 bina ve 55 vatandaş tedbir amacıyla tahliye edildi.

İSTANBUL Valiliği, Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katının çökmesinin ardından bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın ilk 3 katında meydana gelen yapısal çökme sonrası, AFAD, İtfaiye, Emniyet ve Sağlık ekiplerince çalışmalar sürdürülmektedir. Yapılan arama ve kurtarma çalışmalarında; Şu ana kadar enkaz altından toplam 11 kişi çıkarılmıştır. 1 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede olmak üzere toplam 2 kişi hayatını kaybetmiştir. Halihazırda enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 kişiye yönelik arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Çevrede bulunan 12 numaralı bina (5 mesken, 1 iş yeri, 13 vatandaş), 25 numaralı bina (5 mesken, 1 iş yeri, 12 vatandaş) ve 27 numaralı bina (10 mesken, 4 iş yeri, 30 vatandaş) tedbir amacıyla tahliye edilmiştir. Böylece toplam 3 bina ve 55 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Afet Barınma Grubu tarafından barınma ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız için 5 farklı otelde toplam 66 kişilik yer rezerve edilmiştir. Çöken binadan 8 kişi, tedbir amacıyla tahliye edilen diğer binalardan 36 kişi olmak üzere toplam 44 kişinin barınması sağlanmıştır. Afet Psikososyal Destek Grubu tarafından otele yerleştirilen ve hastanede tedavi gören afetzedelere psikososyal destek sağlanmaktadır. Afet Beslenme Grubu tarafından Mobil İkram Aracı, Müdahale Aracı ve Lojistik Aracı ile alanda bulunan görevli personel ve vatandaşlarımıza beslenme hizmeti verilmektedir. Binanın yan yatma ve çökme ihtimaline karşı gerekli destek ve tahkim çalışmaları yapılmıştır. Enkaza müdahale çalışmalarına gönüllü olarak gelen hidrolik yıkım makası yardımıyla arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Arama ve kurtarma faaliyetlerine; İtfaiye, AFAD İstanbul, AFAD Tekirdağ, AFAD Bursa, AFAD Sakarya, 112 Acil Sağlık, Emniyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kızılay, Karayolları, İBB/AKOM, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Maltepe Belediyesi ekiplerinin iştirakiyle devam edilmektedir. Çalışmalara toplam 774 personel, 2 dron, 237 araç ve 10 K9 katılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul Maltepe'de 3 katı çöken binada 2 can kaybı, 3 kişi için kurtarma sürüyor - Son Dakika
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