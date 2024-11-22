İstanbul Photo Awards'ın Genç Fotoğrafçısı Al-Doumy - Son Dakika
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İstanbul Photo Awards'ın Genç Fotoğrafçısı Al-Doumy

İstanbul Photo Awards\'ın Genç Fotoğrafçısı Al-Doumy

Sameer Al-Doumy, İstanbul Photo Awards'tan aldığı ödülün motivasyon sağladığını ve 2025'te katılmayı planladığını belirtti.

22.11.2024 11:16
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Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'ın 10. yılına özel verilen "Genç Fotoğrafçı" ödülünün sahibi Sameer Al-Doumy, yarışmanın dünyada olup bitenleri belgelemek için kendisine daha fazla motivasyon sağladığını, yarışmaya 2025'te de katılmak istediğini söyledi.

Al-Doumy, İstanbul Photo Awards'ın 10. yılı vesilesiyle Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen resmi davette AA muhabirine yarışmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerle ilgili fotoğraf seçkisiyle 10. yıla özel verilen Genç Fotoğrafçı ödülüne layık görülen Al-Doumy, "Gerçekten harika. Çok iyi organize edilmiş. Her şey harika." dedi.

Al-Doumy, yarışmanın uluslararası boyutuna dikkati çekerek, "Dünyanın her yerinden çok etkileyici işler var. Çok etkileyici konular ve hikayeler." diye konuştu.

İşlerinin uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilmesi ve tanınmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Al-Doumy, "(Yarışma) Dünyada olup bitenleri belgelemek için bana daha fazla motivasyon sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Genç fotoğrafçı Al-Doumy, serginin bu kadar ilgi çekmesinden çok etkilendiğini vurgulayarak, hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul Photo Awards'a 2025'te de başvuracağını sözlerine ekledi.

2025 başvuruları 10 Ocak'a kadar sürecek

11'incisi düzenlenecek İstanbul Photo Awards'ın 2025 başvuruları sürüyor.

Profesyonel fotoğrafçılar başvurularını, "www.istanbulphotoawards.com" adresinden çevrim içi olarak 10 Ocak 2025'e kadar yapılabilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Photo Awards'ın Genç Fotoğrafçısı Al-Doumy - Son Dakika

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