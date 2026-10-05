İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Gökce cezaevi mutfak enflasyonunu yüzde 70,25 buldu

(İSTANBUL) - Tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, cezaevi market listesindeki ürün fiyatlarını geçen yılın fiyatlarıyla karşılaştırdığını belirterek, cezaevindeki "mutfak enflasyonunu" yüzde 70,25 olarak hesapladığını belirtti. Gökce, bu oranın TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyonun iki katından fazla olduğunu ifade etti.

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, cezaevi market listesindeki fiyatları geçen yılın aynı dönemindeki fiyatlarla karşılaştırdığını bildirdi. Gökce'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"TÜİK Ağustos ayında yıllık enflasyonu yüzde 31,5, gıda ve alkolsüz içecekler enflasyonunu ise yüzde 33,79 olarak açıkladı. Ben de aldım elime cezaevi market listesini geçen yılın listesindeki fiyatlarla bu yılı karşılaştırdım. Tabii bizim fazla seçeneğimiz yok, bazı ürünler market fiyatlarından aşağıda çünkü buradaki vergiler ve maliyetler marketlerle aynı değil. Çeşitli muafiyet ve sübvansiyonlar da var. Ama hesaba hep birlikte bakalım. Bizim cezaevindeki mutfak enflasyonu yüzde 70.25. Üstelik bazı ürünlerin paketi de küçülmüş vaziyette. TÜİK enflasyonunun 2 katı.

Enflasyon şampiyonları yüzde 150,4 artışla sızma zeytinyağı ve yüzde 136,9 ile ton balığı. Beyaz peynirde enflasyon neredeyse TÜİK kadar. Onun dışındaki her ürün TÜİK enflasyonunun üstünde artış göstermiş. Cezaevinde bile yaşanan enflasyon TÜİK verilerinin çok üstündeyse diğer kalemleri ve sivil hayatın gerçeklerini zaten düşünmenize gerek bile yok. Yaşıyorsunuz…

Buradaki koşullarda takip edebildiğim kadarıyla 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 100 bin lirayı aştı, yoksulluk sınırı da 40 bin lira bandına dayandı. Bu hesapları titizlikle bulup takip ediyorum diye cezaevine girdiğim söylenmişti. Söyleyeni bir yana bırakalım, konunun özünü hiç kaçırmadan doğru bilgileri halkımıza iletme çabamdan hiç vazgeçmedim. Vazgeçmeyeceğim. Güzel ülkemiz çok daha iyi günleri hak ediyor!"