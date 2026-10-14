İstanbul Sarıyer'de sağanakta AVM'yi su bastı, alışveriş merkezi tahliye edildi - Son Dakika
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İstanbul Sarıyer'de sağanakta AVM'yi su bastı, alışveriş merkezi tahliye edildi

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İstanbul Sarıyer\'de sağanakta AVM\'yi su bastı, alışveriş merkezi tahliye edildi
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Sarıyer'de etkili olan sağanak nedeniyle bir alışveriş merkezini su bastı. AVM'nin otoparkında su birikintileri oluştu, yürüyen merdivenlerden yoğun su aktı, alışveriş merkezi tahliye edildi ve yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SARIYER'de etkili olan sağanak nedeniyle bir alışveriş merkezini su bastı. AVM'nin otoparkını su basarken, yürüyen merdivenlerden de yoğun şekilde su aktı. Alışveriş merkezi tahliye edilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da gün boyunca etkili olan kuvvetli sağanak, birçok ilçede su baskınlarına neden oldu. Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezi de yağıştan etkilendi. AVM'nin otoparkında su birikintileri oluşurken, yürüyen merdivenlerden de yoğun miktarda su aktı. Su baskınının ardından alışveriş merkezi tahliye edildi. Otoparkta biriken sular ve yürüyen merdivenlerden akan su, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA
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