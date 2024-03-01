İstanbul Sinema Müzesi, Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri\'ne aday gösterildi

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200 yıla yaklaşan barok mimarisiyle dikkati çeken İstanbul Sinema Müzesi, Avrupa Konseyinin himayesinde Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından her yıl düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri"ne aday gösterildi.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, uluslararası müzecilikte yenilikçi süreçlere teşvik etmek amacıyla verilen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri"nin 2024 yılı adayları açıklandı.

Adaylar arasında, üç koleksiyoner ve iki enstitü ile oluşturulan, dünyanın en iyi ilk üç sinema müzesi arasında bulunan İstanbul Sinema Müzesi de yer aldı.

İstanbul Sinema Müzesi Genel Müdürü Ceyhun Tuzcu, "Büyülü atmosferi dışında, kendi alanına ait en iyileri yetiştirmek üzere gerçekleştirdiği eğitim projeleri, seminerler, yönetmen buluşmaları ve atölyelerle zenginleşen içeriği ve kapsayıcılığıyla, İstanbul Sinema Müzesinin bu denli prestijli bir adaylığa layık görülmesi gurur verici. Bu adaylık müzenin sanat alanındaki önemli rolünü teyit ederken, uluslararası alandaki bilinirliğini daha da artıracak." ifadelerini kullandı.

İstanbul Sinema Müzesi, farklı yaş gruplarına yönelik tasarlanan eğitim içerikleri, atölyeler, film okumaları, seçkin film gösterimleri ile ziyaretçilerine kapsayıcı bir deneyim sunuyor.

Müze bünyesinde, yapay zeka teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen film restorasyonları aracılığıyla, geçmişten bu yana yok olmaya yüz tutmuş arşivlerdeki kültür mirası da gün yüzüne çıkarılıyor.

Her yıl çok sayıda ulusal ve uluslararası festivale, sahne sanatları performanslarına ve sektör buluşmalarına ev sahipliği yapan, sektörün önemli yapımcı, senarist, yönetmen ve oyuncularını ağırlayan Atlas 1948 Sineması/ Sahnesi ise müze ile bütünleşen yapısıyla dikkati çekiyor.

Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'nün kazananları 1-4 Mayıs'ta Portekiz"e gerçekleştirilecek EMYA Yıllık Konferansı ve Ödül Töreni'nde sahiplerini bulacak.