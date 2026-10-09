İstanbul Ümraniye'de medikal dükkana uzun namlulu silahla ateş açan 2 şüpheli kaçtı

İstanbul Ümraniye'de medikal dükkana uzun namlulu silahla ateş açan 2 şüpheli kaçtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Ümraniye'de Kazım Karabekir Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'ndeki medikal ürün satan iş yerine motosikletle gelen 2 şüpheli uzun namlulu silahla ateş açtı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken polis, olay yeri inceleme çalışmasının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul Ümraniye'de iki şüpheli, medikal ürünler satılan bir iş yerine uzun namlulu silahla ateş etti.
Kazım Karabekir Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'ndeki medikal ürünler satılan bir dükkanın önüne motosikletle gelen 2 şüpheli silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaptı.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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