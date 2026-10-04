İstanbul\'un kurtuluşunun 103. yılında İBB 6 Ekim\'de toplu ulaşımı ücretsiz yapacak

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla 6 Ekim'de toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla, 6 Ekim 2026 tarihinde İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçları, gün boyu ücretsiz olacak.

İstanbul'un özgürlüğüne kavuştuğu, milli mücadelenin en önemli dönüm noktalarından 6 Ekim günü, İstanbulluların ulaşımda rahatça hareket edebilmesi amacıyla alınan karar doğrultusunda, otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemler gibi tüm entegre hatlarda ücret alınmayacak.

İstanbullular, bu hatlardan gün boyu ücret ödemeden yararlanabilecek.