İstanbul'un Su Doluluk Oranı Artıyor

(İSTANBUL) İstanbul'da geçtiğimiz aylarda yüzde 18 seviyelerine düşen doluluk oranı, son yağışların etkisi ve regülatörlerden alınan suyla, 20 Şubat itibarıyla yüzde 42 seviyesinin üzerine çıktı. Ancak geçen yıl 20 Şubat'ta seviye yüzde 69, 2024'te ise yüzde 76 civarındaydı. Doluluk oranındaki artışı Alibey Barajı'da çekilmiş fotoğrafla paylaşan İSKİ yetkilileri, "Yağışlarla birlikte oluşan bu olumlu tablo umut verici olsa da, su kaynaklarımızın geleceğini güvence altına almanın yolu tasarruf alışkanlığından geçiyor" ifadelerini kullandı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında yüzde 18'li seviyelere kadar gerilemişti. Son haftalarda görülen yağışların etkisiyle ve regülatörlerden sağlanan suyla doluluk oranı son haftalarda arttı, 20 Şubat itibarıyla yüzde 42,09'a ulaştı.

Doluluk oranındaki artışı Alibey Barajı'da çekilmiş iki fotoğrafla paylaşan İSKİ yetkilileri, "Yağışlarla birlikte oluşan bu olumlu tablo umut verici olsa da, su kaynaklarımızın geleceğini güvence altına almanın yolu tasarruf alışkanlığından geçiyor" ifadelerini kullandı. İSKİ'nin intirnet sitesinde yer alan tablolara göre geçen yıl 20 Şubat'ta seviye yüzde 69, 2024'te ise yüzde 76 civarındaydı. Tablolara göre yılbaşından bu yana Melen regülatöründen 99 milyon metreküp, Yeşilçay'dan ise 44 milyon metreküp su sağlandı.