İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü: Hemşirelerin özverisi takdiri hak ediyor

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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, "Özellikle Kovid-19 salgınında hemşirelerin gösterdikleri özveri, tüm toplumun takdirini kazanmıştır. Risk altında olmalarına rağmen, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği için en ön safta kutsal mesleklerinin gerekliliklerini yerine getirmişlerdir." dedi.

İÜC Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesinin Şişli'deki binasında düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan İÜC Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, programın Türkiye'nin ilk hemşirelik fakültesi içerisinde yapıldığına dikkati çekti.

Hemşirelik mesleğine dair konuların görüşülmesinin gelecek perspektifi açısından çok önemli olduğuna vurgu yapan Aydın, "Sağlık sistemi içerisinde ben de bir hekim olarak söylüyorum hemşire olmadan ne bir ameliyat olabilir ne bir hasta takibi mümkün olabilir." dedi.

Prof. Dr. Aydın, hemşirelik eğitimi içerisinde özellikle son üç yılda uluslararası sağlık hizmetlerinin de gelişimiyle İngilizce programların önem kazanmaya başladığını anlattı.

Hemşireliğin bilgi ve beceri gerektiren bir meslek olmanın çok ötesinde, bir yaşam biçimi olduğunu aktaran Prof. Dr. Aydın, hemşirelerin hastaların fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını anlayarak onlara sevgi ve şefkatle yaklaşan, umut aşılayan, hastanelerin gülen yüzleri olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Aydın, özellikle Kovid-19 salgınında hemşirelerin gösterdikleri özverinin, tüm toplumun takdirini kazandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Risk altında olmalarına rağmen, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği için en ön safta kutsal mesleklerinin gerekliliklerini yerine getirmişlerdir. Hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve diğer sağlık çalışanlarımızın bir kısmı bu mücadelede hastalığa maruz kalarak maalesef hayatını kaybetti. Deprem bölgesinde hemşirelerimiz, yaralıların tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak ve acil durumlarda yardım sağlamak için hızla harekete geçmişlerdir. Onlar, zorlu koşullarda can kurtarmak, şifa dağıtmak için ellerinden geleni yapmış ve insanlığın en güzel yüzünü bir kez daha göstermişlerdir."

Prof. Dr. Aydın, programı hazırlayan akademisyenlere ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, Hemşirelik Haftası'nı kutladı.

Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek Nihal Esin ise hemşirelerin yetki ve sorumlulukları ile sağlık ekonomisi arasında önemli bir ilişki olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Esin, ABD'de yapılan bir araştırmaya göre sadece yatak yaralarına bağlı olarak 6,2 ila 18,7 milyar dolar sağlık harcaması yapıldığını aktararak, bu harcamanın etkin hemşirelik bakımıyla önlenebilecek, azaltılabilecek bir maliyet olduğu kaydetti.

Öğrencileri ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim vererek yetiştirdiklerini dile getiren Esin, hemşire akademisyenlerin de hemşirelik biliminin teorik ve uygulamasını geliştirici önemli araştırmalar yaptığını anlattı.

Deprem bölgesinde en uzun süre çalışan hemşireye ödül verildi

Programda ayrıca İÜC Rektörü Prof. Dr. Aydın, "2023 Yılına İz Bırakan Hemşire Ödülü"nü Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler sonrası İÜC bünyesindeki hastanelerden gönüllü olarak bölge hastanelerine giden hemşireler arasında en uzun süre görev yapan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Murat Dilmener Hastanesi Acil Servis Poliklinikler hemşiresi Özden Şefika Bulgu'ya takdim etti.

Ödülü alan Bulgu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremi hiç unutmadığını söyledi.

Bölgede 1 aya yakın bir süre çalıştığını anlatarak, "Bana 'Sürekli kal' deseler ben orada kalırdım. Zaten değişim yapılıyordu, görevlendirme süremize göre biz beş günde bir değişecektik ama başladığımda bana belli bir yoğun bakım verilmişti. Başladığın hastaları sen görüyordun ve hocayla sen iletişime giriyordun. Tamamlamam gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi tarafından, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Kardiyoloji Enstitüsü Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ve Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Sağlık Hizmetleri işbirliğiyle düzenlenen, 2024 yılı Hemşirelik Haftası kutlama etkinlikleri hafta boyunca sürecek.