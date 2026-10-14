İstanbul Valiliği, 14 Ekim sağanağında 2 bin 518 ihbar ve bin 277 su baskını bildirdi - Son Dakika
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İstanbul Valiliği, 14 Ekim sağanağında 2 bin 518 ihbar ve bin 277 su baskını bildirdi

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İstanbul genelinde 14 Ekim saat 06.00 ile 20.00 arasında etkili olan sağanakta AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2 bin 518 ihbar ulaştı. İstanbul Valiliği, bin 277 su baskını, 15 heyelan ve 47 mahsur kalma olayı yaşandığını açıkladı.

İSTANBUL genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle 14 Ekim saat 06.00 ile 20.00 arasında AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2 bin 518 ihbar ulaştı. İstanbul Valiliği, yağış nedeniyle bin 277 su baskını, 15 heyelan ve 47 mahsur kalma olayı yaşandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle AFAD İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde kriz masası oluşturulduğu belirtildi. Açıklamada, AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere ilgili kurumların 8 bin personel, 2 bin araç ve iş makinesiyle sahada müdahale çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Valilik açıklamasında, ihbar kayıtlarına göre bin.277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi ve 2 çatı uçması olayı yaşandığı bildirildi. Ayrıca 76 araç, 808 konut ve 280 iş yeriyle ilgili ihbar kaydı oluşturulduğu belirtildi.

EN FAZLA YAĞIŞ BEYKOZ-ÖMERLİ'DE

İstanbul'da ölçülen yağış miktarlarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada, Beykoz-Ömerli'de metrekareye 193,84 kilogram, Sarıyer-İTÜ Maslak'ta 124,72 kilogram, Arnavutköy'de 125,9 kilogram, Çatalca'da 75,2 kilogram, Kartal'da 14,3 kilogram ve Bakırköy'de 6,8 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

Yağış nedeniyle kapalı yol bulunmadığı belirtilen açıklamada, havalimanlarında pistlerin açık olduğu ve iptal sefer bulunmadığı ifade edildi.

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Valilik, olumsuz hava koşullarından kaynaklanan olaylara müdahale çalışmalarının devam ettiğini ve gelişmelerin ilgili birimler tarafından yakından takip edildiğini bildirdi. Öte yandan, çocuk, yaşlı ve engellilere yönelik yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında bakım hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla görev yapan sosyal hizmet personelinin idari izin kapsamı dışında tutulduğu belirtildi.

Kaynak: DHA
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