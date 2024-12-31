İstanbul Valisi Gül, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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İstanbul Valisi Gül, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti

Vali Gül, yeni yıl hazırlıkları kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı.

31.12.2024 21:17
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İstanbul Valisi Davut Gül, yeni yıl hazırlıkları kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette güncel ihbar raporlarına ilişkin bilgi alan Gül, merkezde görevli personelin yeni yılını kutlayarak çikolata ikramında bulundu.

Vali Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2024'ün son gününü gecenin geç saatlerine kadar ziyaretlerle geçireceğini söyledi.

Vatandaşların yeni yıla huzurlu bir şekilde girebilmesi için çeşitli tedbirler alındığını vurgulayan Gül, "İçişleri Bakanlığımız Türkiye genelindeki tedbirleri koordine ediyor. İstanbul'da da biz mesai arkadaşlarımızla birlikte vatandaşımızın huzur içinde bu geceyi geçirmesi için gece-gündüz 24 saat esasına göre tedbirler aldık." diye konuştu.

Yılbaşı kutlamaları kapsamında sahada görev alan personele ilişkin bilgi veren Gül, şöyle devam etti:

"Şu an 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeyiz. Burada emniyetin, jandarmanın, sahil güvenliğin, itfaiyenin, sağlığın, ormanın, 7/24 hizmet vermesi gereken kuruluşların çağrı personeli var. Yaklaşık 350 arkadaşımız burada görev yapıyor. Sahada güvenlik güçlerimiz 60 bin 68 personelle görev yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Darülaceze'yi ziyaret etti. 15.00 itibarıyla orada başladık, huzurevlerini, sevgi evlerini, karakollarımızı ve yine alandaki güvenlik kuvvetlerimizi ziyaret ettik ve şu an 112'deyiz. Bu sabaha kadar arkadaşlarımıza ziyaretlerimiz devam edecek. 2025'te ağız tadıyla bir yıl yaşamış olacağız. Sizler de basın mensupları olarak yine bizler gibi görevdesiniz. Bugünü, bu geceyi çalışarak geçiriyorsunuz. Sizlere de iyi seneler diliyoruz."

Ziyareti sırasında personelle sohbet eden Gül, sahada görev yapan sağlık personelinin yeni yılını ise telsizden anonsla kutladı.

Vali Gül'e ziyaretinde, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Gül, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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