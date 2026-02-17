İstanbul ve Adana'da DAEŞ operasyonu! 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul ve Adana'da DAEŞ operasyonu! 10 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul ve Adana\'da DAEŞ operasyonu! 10 şüpheli gözaltına alındı
17.02.2026 07:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul ve Adana'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Bir sosyal medya hesabı üzerinden DAEŞ propagandası yapıldığı, Irak ve Suriye'de tutuklu bulunan örgüt mensupları ile ailelerine yardım adı altında fon toplandığı bilgilerine erişen polis ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

PAYLAŞIM SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

DAEŞ Silahlı Terör Örgütü'nün finansal faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; bir sosyal medya hesabı üzerinden DAEŞ Silahlı Terör Örgütü propagandası yapıldığı, Irak ve Suriye'de tutuklu bulunan örgüt mensupları ile ailelerine yardım adı altında fon toplandığı, toplanan paraların örgüt mensuplarına ve ailelerine aktarıldığı yönünde bilgiler elde edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan çalışmalar neticesinde; sosyal medya hesabı üzerinden örgüt propagandası yapan ve farklı bir şahsa ait hesap üzerinden para toplanmasını sağlayan, söz konusu hesaba para transferi gerçekleştiren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul ve Adana illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

10 şüpheli gözaltına alınırken, konu ile ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıslar hakkında tahkikat devam ediyor.

Sosyal Medya, Operasyon, İstanbul, Güncel, Suriye, Polis, Medya, Terör, Adana, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul ve Adana'da DAEŞ operasyonu! 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • osman şahin osman şahin:
    Ön kapıdan girer arka kapıdan çıkarlar 11 12 Yanıtla
  • 1234 1234:
    ne bitmezmiş bunlar yaellerinize sağlik aslanlar 18 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı
Görüntü kutuplardan değil Türkiye’den Kar tüneliyle yaşam koridoru Görüntü kutuplardan değil Türkiye'den! Kar tüneliyle yaşam koridoru
Yalancı bahar sona eriyor Fırtına yıkacak, gökten çamur yağacak Yalancı bahar sona eriyor! Fırtına yıkacak, gökten çamur yağacak
Dursun Özbek ve Noa Lang’ın beğeni yağan buluşması Dursun Özbek ve Noa Lang'ın beğeni yağan buluşması

08:49
Yasa dışı bahis operasyonunda el konulan takımın son maçına bakın
Yasa dışı bahis operasyonunda el konulan takımın son maçına bakın
08:31
Herkes merakla bekliyor Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi, işte favori
Herkes merakla bekliyor! Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi, işte favori
08:31
Fena köşeye sıkıştı Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
08:24
Barcelona’ya derbide büyük şok Koltuğunu kaybetti
Barcelona'ya derbide büyük şok! Koltuğunu kaybetti
08:10
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
07:10
Yıllardır biriktirdiği 20 külçe altını yanlışlıkla çöpe attı
Yıllardır biriktirdiği 20 külçe altını yanlışlıkla çöpe attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 08:52:42. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul ve Adana'da DAEŞ operasyonu! 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.