İstanbul ve Adana'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

İstanbul ve Adana'da silah kaçakçılarına operasyon; 5 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanması ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik İstanbul ve Adana'da operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 5 şüpheli yakalandı, 1107 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1021 ruhsatsız tabanca, 1264 tabanca yapımında kullanılan muhtelif tabanca parçası ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 86 ruhsatsız tabanca, 276 kurusıkı tabanca, 388 tabanca yapımında kullanılan muhtelif tabanca parçası, 23 tabanca şarjörü ele geçirildi.