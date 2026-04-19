İstanbul ve Adana'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
İstanbul ve Adana'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

19.04.2026 11:09
Jandarma, İstanbul ve Adana'da düzenlediği operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı, 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

JANDARMA Genel Komutanlığı koordinesinde İstanbul ve Adana'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı, 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanması ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik İstanbul ve Adana'da operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 5 şüpheli yakalandı, 1107 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1021 ruhsatsız tabanca, 1264 tabanca yapımında kullanılan muhtelif tabanca parçası ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 86 ruhsatsız tabanca, 276 kurusıkı tabanca, 388 tabanca yapımında kullanılan muhtelif tabanca parçası, 23 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Jandarma, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
CHP’li Ataşehir Belediyesine gece yarısı operasyonu: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 gözaltı CHP'li Ataşehir Belediyesine gece yarısı operasyonu: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 gözaltı
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi

11:18
İstanbul Yarı Maratonu’nda Şampiyonlar Belli Oldu
İstanbul Yarı Maratonu'nda Şampiyonlar Belli Oldu
10:26
Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni iddiası ABB’den jet açıklama geldi
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi
10:04
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya’da saklamış
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış
09:40
İstanbul ve Adana’da dev operasyon 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
İstanbul ve Adana'da dev operasyon! 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
09:13
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
08:48
Adana sular altında kaldı Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
Adana sular altında kaldı! Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
