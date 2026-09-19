İstanbul ve Tekirdağ'da 4 şüpheli, Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul ve Tekirdağ'da 4 şüpheli, Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alındı

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul ve Tekirdağ'da 4 şüpheliye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Bey gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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