İşten Kovulan Görevli Tepki Çekti

İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nın resmi ürün satış mağazasındaki bir görevlinin, kendisine bayrak sallayan İsrailli turistlere, sakince "Özgür Filistin" diye karşılık vermesinin ardından işinden kovulduğu bildirildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, oyunların düzenlendiği iki şehirden biri olan Cortina'da kış olimpiyat oyunlarının resmi ürünlerinin satıldığı mağazada satış görevlisi olarak çalışan Ali Muhammed Hassan, mağazada kendisine İsrail bayrakları sallayanlara, sakince 'Özgür Filistin" diye karşılık verdi.

İsrailli turistlerin de Hassan'ı videoya çektikleri ve söylediğini tekrar ettirdikleri, Hassan'ın da bir kez daha "Özgür Filistin" demesi üzerine "Aferin, iyi yaptın, Filistin'i özgürleştirdin" diyerek ayrıldıkları görüldü. Bu sırada bir diğer İsrailli turistin "Kovulmalı" dediği görüntülerde duyuldu.

İsrailli turistler, çektikleri bu görüntüyü, 13 Şubat'ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda paylaşıp, Hassan'ı şikayet etti.

Söz konusu şikayetten kısa süre sonra İtalyan güvenlik güçlerinin kimlik tespiti yaptığı ve mağaza yönetiminin Hassan'ın görevine son verdiği belirtildi.

Hassan'ın "Özgür Filistin" dediği için şikayet edilip, işinden kovulması kamuoyunda tepki çekerken, ülkede ifade özgürlüğü tartışmalarına da yol açtı.

Sosyal medya platformlarından da Hassan'ın işinden kovulmasına neden olan görüntü ve paylaşımların altında çok sayıda Hassan'a destek ve dayanışma mesajları yazıldığı dikkati çekti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da "Özgür Filistin" demekle işten kovulmanın "Çılgınlık" olduğunu belirtti.