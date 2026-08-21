İstihdam ve Ücret Endeksleri Artıyor
TÜİK, 2026 II. çeyrek istihdam endeksinin yıllık %1,7 arttığını açıkladı. Ücret endeksi ise %35,8 yükseldi.
(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İşgücü Girdi Endeksleri'nin, ikinci çeyrek Nisan-Haziran 2026 verilerini açıkladı. Buna göre, istihdam endeksi yıllık yüzde 1,7 arttı.
TÜİK'in verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2026 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 5,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1 arttı.
ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 2,7 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2026 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,2, inşaat sektöründe yüzde 7,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1 arttı.
BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 35,8 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2026 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 33,2, inşaat sektöründe yüzde 38,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 37,1 arttı.
İSTİHDAM ENDEKSİ YÜZDE 0,8 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2026 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,9 arttı.
ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YÜZDE 1,2 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2026 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,5, inşaat sektöründe yüzde 7,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,3 arttı.
BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YÜZDE 8,0 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2026 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,8, inşaat sektöründe yüzde 13,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8,1 artış gösterdi.
SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 34 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2026 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 34,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 34,0, inşaat sektöründe yüzde 30,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 35,3 artış kaydedildi.
SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 32,3 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2026 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 32,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 33,0, inşaat sektöründe yüzde 28,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 33 artış oldu.
SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 42,9 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2026 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 42,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 38,8, inşaat sektöründe yüzde 36,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 47,2 arttı.
SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YÜZDE 7 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2026 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,5, inşaat sektöründe yüzde 5,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8,0 arttı.
SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YÜZDE 6,8 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2026 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,2, inşaat sektöründe yüzde 5,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,7 arttı.
SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YÜZDE 8,2 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2026 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,6, inşaat sektöründe yüzde 4,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,6 arttı.
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