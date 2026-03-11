İstiklal Marşı'nın 105. yılı kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstiklal Marşı'nın 105. yılı kutlandı

11.03.2026 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Valisi Kızılkaya, İstiklal Marşı'nın kabulünü ve Akif Ersoy'u anarak vatanın önemini vurguladı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kızılkaya, mesajında, Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, azminin ve kararlılığının destanı olan İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 105. yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ettiklerini belirtti.

İstiklal Marşı'nın milletin bağımsızlık uğruna verdiği eşsiz mücadelenin, vatan sevgisinin ve sarsılmaz imanının en güçlü ifadesi olduğunu dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Mehmet Akif Ersoy ise hayatı, mücadelesi ve eserleriyle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiş 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' sözüyle bağımsızlığın kıymetini en veciz şekilde ifade etmiştir. Bu düşüncelerle, dün olduğu gibi bugün de Asım'ın nesli olarak İstiklal Marşı ile ortaya konulan değerlere her zaman sahip çıkacak, İstiklal Marşı'nın ruhunu ve merhum Akif'in ideallerini yaşatmaya devam edeceğiz. Bugün bizlere düşen en önemli görev ecdadımızın emanet ettiği bu aziz vatanı, İstiklal Marşı'nın ruhuna yakışır şekilde korumak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek gelecek nesillere daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakmaktır. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 105'nci yıl dönümünde Türk milletinin asaletinin, onurunun ve bağımsızlık mücadelesinin en güzel ifadelerini kaleme alan Mehmet Akif Ersoy'u, vatanımızın hürriyeti için canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA

Akif Ersoy, Politika, Edebiyat, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın 105. yılı kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katar’da mahsur kalan Türk vatandaşlarının 10 günlük esareti bitti Katar'da mahsur kalan Türk vatandaşlarının 10 günlük esareti bitti
Yakınları sinir krizi geçirdi 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı Yakınları sinir krizi geçirdi! 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı
Galatasaray’ın yıldızından Şampiyonlar Ligi’nde ilk Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde ilk
Galatasaray taraftarından Osimhen’i ağlatan koreografi Galatasaray taraftarından Osimhen'i ağlatan koreografi
Irak, İHA’lara karşı kullanılacak savunma sistemi satın alacak Irak, İHA'lara karşı kullanılacak savunma sistemi satın alacak
İsrail’in kritik istasyonu böyle vuruldu Sirenler dahi devreye giremedi İsrail'in kritik istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi

17:42
Umman’da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
Umman'da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
17:18
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
17:17
Gazze’de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ’’açız’’ diyerek yardım istedi
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ''açız'' diyerek yardım istedi
16:41
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 18:22:26. #7.13#
SON DAKİKA: İstiklal Marşı'nın 105. yılı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.