İstiklal Marşı'nın Arapça Okunması Tepki Çekti

14.03.2026 10:32
HÜR-SEN Başkanı Kuruoğlu, Karaman'da İstiklal Marşı'nın Arapça okunmasını milli değerlere aykırı buldu.

(ANKARA) - Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜR-SEN) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, "Türk dilinin başkenti olarak bilinen Karaman'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programında İstiklal Marşı'nın Arapçaya çevrilerek okunması, milli değerlerimizin anlamı ve ruhu açısından kabul edilebilir bir durum değildir" ifadesini kullandı.

Hür-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, Karaman'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliğinde İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasının Arapça okunmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kuruoğlu'nun yazılı açıklaması şu şekilde:

"Türk dilinin başkenti olarak bilinen Karaman'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programında İstiklal Marşı'nın Arapçaya çevrilerek okunması, milli değerlerimizin anlamı ve ruhu açısından kabul edilebilir bir durum değildir. İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolüdür ve dili de bu mücadelenin taşıyıcısıdır. Bu nedenle marşımızın resmi programlarda aslı olan Türkçe dışında bir dilde okunması, hem marşın ruhuyla hem de programın anlamıyla bağdaşmamaktadır. Üstelik Türk dilinin başkenti olarak anılan Karaman'da böyle bir uygulamanın yapılmış olması, durumu daha da düşündürücü hale getirmiştir. Milli değerlerimizin temsilinde daha hassas davranılması gerektiğini hatırlatıyor; İstiklal Marşı'nın resmi programlarda aslına uygun biçimde ve Türkçe okunmasının gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."

Kaynak: ANKA

