İstiklal Marşı'nın Önemi Vurgulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstiklal Marşı'nın Önemi Vurgulandı

12.03.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hüseyin Yayman, İstiklal Marşı'nın milletin ruh kökünü temsil ettiğini belirtti.

AK Parti'li Yayman: İstiklal Marşı, bu milletin ilan edilmemiş ruh kökünü temsil eder

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "İstiklal Marşı sadece 105 yıl önce yazılan bir marş değildir, bir şiir değildir; çağları delip geçen ve geleceğe seslenen çok büyük bir eserdir ve milletimizi millet yapan bir ruh köküdür. İstiklal Marşı, bu milletin ilan edilmemiş ruh kökünü temsil eder. Milletimizi bir arada tutan antiemperyalizme karşı yükselen çığlığını temsil eder" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Evi Müzesi'nde basın açıklaması yaptı. Yayman, bugün İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabul edilişinin 105'inci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "İstiklal Marşımızın mesajını anlamanın, İstiklal Marşımızı yeniden okumanın ve Mehmet Akif Ersoy'u anlamanın öneminin bir kez daha anlaşıldığı zamanlardan geçiyoruz. Mehmet Akif Ersoy kimdir? Mehmet Akif Ersoy bir mütefekkirdir, bir vatanseverdir, bir eylem adamıdır, bir antiemperyalisttir ve gerçekten hem Çanakkale Destanı hem İstiklal Marşı sadece 105 yıl önce yazılan bir marş değildir, bir şiir değildir; çağları delip geçen ve geleceğe seslenen çok büyük bir eserdir ve milletimizi millet yapan bir ruh köküdür. İstiklal Marşı, bu milletin ilan edilmemiş ruh kökünü temsil eder. Milletimizi bir arada tutan anti-emperyalizme karşı yükselen çığlığını temsil eder" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİMİZİN UMUDUNU TEMSİL ETMEKTEDİR'

Yayman, İstiklal Marşı'nın toplumsal mutabakat metni olduğunu vurgulayarak, "İstiklal Marşımız milletimizin kurucu metnidir. Kurucu ruh anayasasıdır. Dolayısıyla da bugün biz, İstiklal Marşımızın yazıldığı mekanda büyük şair, büyük mütefekkir Mehmet Akif Ersoy'u anmak ve onun mesajını yeni nesillere aktarmak ve onun sözünü çoğaltmak için buradayız. İstiklal Marşımızın iç cephe vurgusu aslında İstiklal Marşımızda çok net bir biçimde kendini ifade eder. Dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiği zamanlarda İstiklal Marşımızın başlangıç cümlesi ve kelimesi çok önemlidir. 'Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak.' Türk milleti birdir, beraberdir. 86 milyon olarak İstiklal Marşımızda dile getirilen 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım' mesajı sadece dün değil, bugün de milletimize yol gösteren, rehberlik yapan çok manalı sözlerdir. İstiklal Marşı sadece bir şiir, bir marş değildir. Milletimizin diriliş manifestosunu en karanlık zamanlarda emperyalistlerle mücadele edilirken zırhlıların ülkemizi işgal ettiği zamanda milletimizin umudunu, bağımsızlığa olan aşkını ve geleceğe olan inancını temsil etmektedir. Biz bir kez daha İstiklal Marşı şairimiz, büyük mütefekkir, büyük düşünce adamı, büyük eylem adamı ve model insan Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha rahmetle şükranla yad ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Hüseyin Yayman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın Önemi Vurgulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayland’da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu Tayland'da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu
Kızdıracak tahmin Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın tur şansı için yüzde verdi Kızdıracak tahmin! Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi
TürkAkım ve Mavi Akım’a iki haftada 12 saldırı TürkAkım ve Mavi Akım'a iki haftada 12 saldırı
İstanbul’da trafiği alt üst eden evlilik teklifi tepki çekti İstanbul'da trafiği alt üst eden evlilik teklifi tepki çekti
Süper Lig’de oynanacak Karadeniz derbisinin saati değişti Süper Lig'de oynanacak Karadeniz derbisinin saati değişti
32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor 32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor

15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
15:38
CHP’li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
15:08
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
15:00
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
14:33
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 16:12:45. #7.12#
SON DAKİKA: İstiklal Marşı'nın Önemi Vurgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.