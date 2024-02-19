İsveç Başbakanı: AB, Navalny'nin ölümüne tepki olarak Rusya'ya yaptırım uygulamalı - Son Dakika
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İsveç Başbakanı: AB, Navalny'nin ölümüne tepki olarak Rusya'ya yaptırım uygulamalı

İsveç Başbakanı: AB, Navalny\'nin ölümüne tepki olarak Rusya\'ya yaptırım uygulamalı

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin ölümüne tepki olarak Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yeni yaptırım paketi uygulaması gerektiğini söyledi. İsveç Başbakanı ayrıca Ukrayna'ya finansal ve silah desteğinin sürmesi gerektiğini belirtti ve Macaristan'ın İsveç'in NATO üyeliğini bloke etmesini kabul edilemez olarak nitelendirdi.

19.02.2024 22:59
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- İsveç Başbakanı Kristersson: "AB, Navalny'nin ölümüne tepki olarak Rusya'ya yaptırım uygulamalı"

VARŞOVA - İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin ölümüne tepki olarak Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yeni yaptırım paketi uygulaması gerektiğini söyledi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, İsveçli mevkidaşı Ulf Kristersson'u başkent Varşova'da ağırladı. İkili ve heyetlerarası görüşmenin ardından iki başbakan basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına geçtiğimiz Cuma günü hayatını kaybeden Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin ailesine ve Rusya'da yorulmadan siyasi değişim talep edenlere taziyelerini ileterek başlayan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "Başkan Putin, Navalny'nin ölümünde kişisel sorumluluk taşımakta. Putin gibi kişiler yargı önüne çıkarılmalı. Bu nedenle İsveç, AB'nin bu ölüme tepki olarak Rusya'ya yeni yaptırım paketi uygulamasını istiyor. Bunun, Navalny'i anmada en iyi yöntem olacağını düşünüyorum" dedi.

Navalny'nin ölümünün Ukrayna açısından da ders olması gerektiğini söyleyen Ulf Kristersson, Kiev'e finansal ve silah desteğinin sürmesi gerektiğini belirtti.

İsveç'in NATO üyeliğinin Macaristan tarafından bloke edilmesine de değinen İsveç Başbakanı, önümüzdeki günlerde Budapeşte'ye gideceğini, tarihi belli olunca basınla paylaşacağını söyledi. Kristersson, "Son haftalarda Macaristan Başbakanı ile birçok kez konuştum. Bana öyle geliyor ki üyelik sürecini sonuçlandıracağız" şeklinde konuştu.

"Orban'ın tutumu kabul edilemez"

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise ülkesinin İsveç'in NATO üyeliğine desteğinin tam olduğunu söyledi. NATO üyesi bir ülkenin bir başka ülkenin ittifaka üyeliğini engellemesinin kabul edilemeyeceğini, bunun affedilemez bir hata olacağını ifade eden Donald Tusk, "Özellikle Ukrayna'da savaş sürerken Orban'ın tutumu kabul edilemez. Dün Budapeşte'den gelen mesajı ciddiye almalı mıyız almamalı mıyız bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Macaristan Başbakanı Victor Orban, önceki gün düzenlediği basın toplantısında Macaristan parlamentosunun bahar oturumunda İsveç'in NATO üyeliğini onaylayabileceğini söylemişti.

Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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