İsveç, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) finans desteğini sürdürme kararı aldığını duyurdu.
İsveç hükümetinden yapılan açıklamada, UNRWA'dan, yapılacak harcamalar ve personelin denetlenmesi konusunda ekstra güvence aldıklarını, bu nedenle de finans desteğinin sürdürülmesi kararının verildiği belirtildi.
Hükümetin UNRWA'ya 2024 yılı için 40 milyon dolar yardım tahsis ettiği aktarılan açıklamada, yardımın ilk dilimi olan 20 milyon doların yakında gönderileceği kaydedildi.
İsveç, çalışanlarının 7 Ekim olaylarına karıştığı iddiası üzerine 30 Ocak'ta UNRWA'ya finansal yardımları durdurmuştu.
Son Dakika › Güncel › İsveç, BM UNRWA'ya finans desteğini sürdürme kararı aldı - Son Dakika
Kilis'te kırmızı et ve tavuk fiyatlarının artması sonucunda vatandaşlar balık tüketimine yönelmeye başladı. Balıkçılar, balık sezonunun sonuna yaklaşılmasına rağmen satışlardan memnun olduklarını belirtti. Hamsi, istavrit, çupra ve levrek gibi balık çeşitlerine olan ilgi artarken, kırmızı ve beyaz et fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle vatandaşlar balığı tercih etmeye devam ediyor. Kilis'te balık bolluğu yaşanırken, hamsi kilosu 100 TL, çupra ve levrek ise 250 TL'den satışa sunuluyor.
vivo'nun en yeni bütçe dostu modeli Y18e, Hindistan'da resmi olarak onaylandı. Yüksek kamera ve batarya özellikleriyle dikkat çeken cihaz, Bluetooth 5.0 desteğiyle de öne çıkıyor. MediaTek Helio G85 işlemci, 4GB veya 6GB RAM ve 128GB depolama ile güçlendirilen Y18e, 5.000 mAh batarya ve 18W hızlı şarj desteği sunuyor. Ön panelinde 6.56 inç IPS LCD ekran bulunan telefonun arka tarafında ise 50MP ana kamera ve 2MP bokeh lens bulunuyor. Y17s'nin 4GB versiyonunun 7.999 TL olduğu göz önüne alındığında, Y18e'nin 10.000 TL'nin altında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Yeni modelin Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.
Ubisoft'un tartışmalı oyun serisi Watch Dogs, beyaz perdeye uyarlanacak. Filmde başrolü Sophie Wilde üstlenecek. Filmin yönetmeni Mathieu Turi olacak ve senaryo Christie LeBlanc'a ait olacak. Çekimlerin bu yıl başlaması bekleniyor.
2023 yılında yollara çıkan yerli ve milli otomobilimiz Togg'un yeni modelleri hakkında ipucu ZES uygulamasında ortaya çıktı. Zorlu'nun elektrikli şarj uygulamasında yer alan liste, Togg'un gelecekte çıkacak olan 6 yeni modelini gösteriyor. Bu modeller arasında Togg 10V, Togg T10F, Togg T10S, Togg T10X, Togg T8CX ve Togg T8X yer alıyor. Ancak henüz uygulama yayıncısı ve ZES tarafından bir açıklama yapılmadı.
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, tırda yüklü mobilya eşyalarının içerisine gizlenmiş 94 kilo 760 gram uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu hap getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Yunus Emre Vakfı himayelerinde Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) iş birliğinde "Türkçe Öğretim Merkezi Yöneticileri Koordinasyon Toplantısı" Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkçe dilinin önemi ve kullanımı üzerine konuşmalar yapıldı.
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini ve not görünümünü pozitife çıkarmasını sıkılaştırma politikası ve güven ekonomisinin bir göstergesi olarak değerlendirdi. Aydın, ekonomideki rota değişikliği ve mali sıkılaştırma politikalarının güven ortamını sağladığını belirtti ve hedeflere uygun ekonomi politikalarının sonuç vereceğini vurguladı.
Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu üzerinde meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişinin balkondan rastgele ateş etmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis, elinde tabancayla bekleyen kişiyi ikna etmeye çalıştı ancak ateş etmeye devam etmesi üzerine özel harekat polisleri eve operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda kişi gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?