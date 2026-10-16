İsveç'te emekli olan çiftin Çorum Kargı'daki pizzacısına yazın 300 kişi geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsveç'te emekli olan çiftin Çorum Kargı'daki pizzacısına yazın 300 kişi geliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç'te çalışıp emekli olduktan sonra 2017'de Çorum Kargı'daki Çetmi köyüne yerleşen Mustafa ve Döndü Aydın, bahçelerindeki hobi fırınını pizzacıya dönüştürdü. Pizzacı 9 yıldır farklı illerden müşteri ağırlıyor; yazın 300 kişinin geldiği günler oluyor.

KEMAL CEYLAN/TURAN OZAN ACAR - İsveç'te yaklaşık 50 sene çalışıp emekli olduktan sonra Türkiye'ye dönen ve Çorum'daki köylerine pizzacı açan çift, Türkiye'nin birçok ilinden müşteri ağırlıyor.

Çalışmak için 1970'li yılların başında İsveç'e giden 78 yaşındaki Mustafa Aydın, burada 72 yaşındaki eşi Döndü Aydın ile yaklaşık 40 yıl restoran işletmeciliği yaptı.

Gurbette yaşadıkları süre boyunca Türkiye ile bağlarını koparmayan, her yıl memleketlerini ziyaret eden çift, emekli olunca 2017'de İsveç'ten memleketleri Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Çetmi köyüne yerleşti.

Buradaki evinin bahçesine hobi amacıyla fırın inşa ettiren Mustafa Aydın, misafirlerinin fırında pişirdiği pizzaları beğenmesi üzerine eşiyle pizzacı açmaya karar verdi.

Köyüne açtığı pizzacının sosyal medyada popüler olmasıyla müşteri kitlesi genişleyen Aydın çifti, 9 yıldır Çorum ve çevresinin yanı sıra farklı illerden de müşteri ağırlıyor.

Köylerindeki pizzacıyı her yıl mayıs ayında açan Aydın çifti, genellikle ekim ayında kapatıyor, kış döneminde faaliyet göstermiyor.

Mustafa Aydın, AA muhabirine, ülkesini çok sevdiğini, bu nedenle emekli olunca Türkiye'ye döndüğünü söyledi.

Hobi amacıyla yaptırdığı pizza fırınının yeni bir iş yerine dönüştüğünü belirten Aydın, "Burada küçük bir fırınım vardı, gelenlere pizza yapıyorduk. Yeğenim, 'Niye burada restoran yapmıyoruz?' dedi. Kendi sanatım olduğu için ben de iştaha geldim. Şakayla karışık açtık. Çok büyüdü, çok beğenildi. Türkiye'nin her tarafından geliyorlar. Ankara'dan gelenler var, Samsun'dan, Kastamonu'dan geliyorlar." dedi.

Yaptığı pizzaların farklı olması nedeniyle ilgi gördüğünü dile getiren Aydın, "Pizzayı tam buğday unundan yapıyorum. Baharatlarını İsveç'ten getiriyorum. Sosumu da bir yerden alıyorum. Doğduğumdan beri aklımda kalite var. Burada her şeyi kaliteli kullanıyorum." diye konuştu.

Yaz döneminde 300 kişinin geldiği günler bulunduğunu anlatan Aydın, ilgiden memnun olduklarını kaydetti.

Aydın, köyündeki pizzacının adıyla İstanbul'da 2, Antalya'da da 1 şube açtığını, Mersin'e de şube açmak üzere olduklarını ifade etti.

Emekliliğini yaşamayı düşünürken yeniden işe koyuldu

Döndü Aydın ise önceleri tekstil fabrikasında çalıştıklarını, sonradan restoran sektörüne girdiklerini, 54 yıldır hayatı birlikte omuzladıklarını söyledi.

İsveç'te uzun süre çalıştıktan sonra emekli olup iş yapmamayı hayal ettiğini ancak köye açtıkları pizzacıda çalışmaya devam ettiğini anlatan Aydın, "İsveç'te emekli olduk, 'Türkiye'ye gidip rahat yaşayacağız' dedi ama kendimi yine hamurun içinde buldum. Sağlık olsun, çalışmak güzel bir şey. 17 yaşımdan beri çalışıyorum." diye konuştu.

Köyde olmayı sevdiğini vurgulayan Aydın, "Antalya'da da yerimiz var ama burayı daha çok seviyorum. Müşterilerimizle sohbet ediyoruz, sevenimiz çok. Hafta sonları oturacak yer olmuyor. Güzel geçiyor, yeter ki Allah sağlık versin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
GüncelKargıAydınİsveçÇorumYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

84 yıllık rekorun ardından İstanbul’a bir uyarı daha 84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
Kış erken geldi Ankara’ya mevsimin ilk karı düştü Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü
Dünya bu skandalı konuşuyor Arap prensesin cezası belli oldu Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan “felaket“ olarak nitelendirmişti Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan "felaket" olarak nitelendirmişti! Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor
Avukatlığı bırakıp bu işe başladı 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor
12:28
İstanbul’da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4’e yükseldi
İstanbul'da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi
11:51
Sel bölgesinde Bakan Kurum’u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
11:48
Galatasaray’da hoparlörden ıslık çalındığı iddialarına ilk yanıt geldi
Galatasaray'da hoparlörden ıslık çalındığı iddialarına ilk yanıt geldi
11:34
Selin vurduğu İstanbul’da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
Selin vurduğu İstanbul'da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
11:17
Fenerbahçe’de soyunma odası karıştı İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası
Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası
10:26
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 13:17:11. #7.12#
SON DAKİKA: İsveç'te emekli olan çiftin Çorum Kargı'daki pizzacısına yazın 300 kişi geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei