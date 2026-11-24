İsveç Parlamentosu (Riksdag) Başkanı Andreas Norlen, geçici başbakan ve Ilımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson'un ikinci dönem başbakanlığı için parlamentoda 30 Kasım'da oylama yapılacağını duyurdu.

Norlen, başkent Stockholm'de parti liderleriyle görüşmelerinin ardından düzenlediği basın toplantısında, 13 Eylül'deki genel seçimin ardından 72 gün geçmesine rağmen İsveç'te hükümetin kurulamaması nedeniyle siyasi tıkanıklığın devam ettiğini belirtti.

Hükümeti kurmakla görevlendirdiği Kristersson için 30 Kasım'da parlamentoda başbakanlık oylaması yapılacağını duyuran Norlen, "Yeni yıldan önce İsveç'in ya yeni bir hükümeti olacak ya da erken seçim sürecine girecek." ifadesini yineledi.

Kristersson ise başbakanlık oylaması için "hazır" olduğunu söyledi.

İsveç medyası, Kristersson'un parlamentodaki oylamadan geçmesi halinde ikinci döneminde başbakanlık görevini sürdüreceğini kaydetti.

Daha önceki hükümet kurma görüşmeleri olumsuz sonuçlandı

İsveç'te 13 Eylül'de düzenlenen genel seçimde, Sosyal Demokratların liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partinin oluşturduğu merkez sol blok, 349 sandalyeli parlamentoda 176 sandalye kazanmış, sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratları ise 173 sandalye elde etmişti.

Norlen, Sosyal Demokratların lideri Magdalena Andersson'a iki kez hükümeti kurma görevi vermiş, koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmayınca azınlık hükümeti kurulmasına ilişkin oylama yapılacağını açıklamıştı.

İsveç Parlamentosunda yapılan oylamada Andersson liderliğindeki azınlık hükümeti güvenoyu alamamıştı.

Norlen, 19 Ekim'de Merkez Parti lideri Elisabeth Thand Ringqvist'e hükümeti kurma görevini vermiş, Thand Ringqvist de yeterli desteği alamadığını açıklamıştı. İsveç Parlamentosunda 3 Kasım'da Thand Ringqvist için yapılan başbakanlık oylaması da reddedilmişti.

Norlen, son olarak 3 Kasım'da hükümeti kurma görevini Kristersson'a vermişti.

Bu arada, İsveç yasalarına göre parlamentoda başbakan adayları için en fazla 4 kez oylama yapılabiliyor. Kristersson için yapılacak başbakanlık oylaması üçüncü oylama olacak. Dört oylamanın da başarısız olması durumunda ise İsveç'te erken seçim süreci başlayacak.